Genova | Toti invia a Governo piano demolizione-ricostruzione Aspi-3

Dl Genova - Toti : "Spero che l'impianto concordato non cambi - Mattarella lo esaminerà con cura" : Il presidente della Liguria invita il governo a nominare al più presto il commissario che "avrà poteri biblici"

Toti - impianto Dl Genova non cambi : "Ci aspettiamo aiuti sostanziosi così come concordato col premier Conte - aggiunge - aiuti al porto e all'economia di Genova e del Nord ovest, alcune centinaia di milioni di aiuti alle imprese e alla ...

Genova - duello sulle coperture. Scontro con il governatore Toti : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula "salvo intese"), il provvedimento è infatti...

Crollo Genova - Toti : troppa confusione - opportuno ritirare decreto : Genova, 25 set., askanews, - 'Stupiscono e preoccupano le voci di un ulteriore stop al decreto Genova, fermo, a quanto pare, alla Ragioneria dello Stato, ancor prima di arrivare al vaglio della ...

Genova - Palazzo Chigi : le coperture ci sono - decreto al Quirinale ma si apre lo scontro con Toti : decreto Genova pronto per il Quirinale. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota ma nel fratempo si apre lo scontro con il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Palazzo Cjigi nel comunicato precisa che ...

Toti - ritirare Dl Genova e ricominciare : ANSA, - Genova, 25 SET - "Stupiscono e preoccupano le voci di un ulteriore stop al Decreto Genova, fermo, a quanto pare, alla Ragioneria dello Stato, ancor prima di arrivare al vaglio della Presidenza ...

Decreto Genova - Toti : “Attesa imbarazzante - non è strada buona. Spero di ricredermi” : “Genova è una città che ha molta pazienza, ha molta consapevolezza del ruolo che le è toccato in questa tragedia, ha voglia di ripartire. È una città abituata a lavorare e collaborare ma non è una città abituata a subire, per conto di altri ritardi, insensatezze, strani e tortuosi percorsi che non la riguardano”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui ritardi della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del ...

Ponte Genova - Toti : "In 12 massimo 15 mesi si può ricostruire" : "Noi ribadiamo che in 12, massimo 15 mesi, il Ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Chi sarà il ...

Genova - il governatore Toti in pressing sul governo : C'è sempre polemica sull'asse Genova - Roma Commissario per l'emergenza chiede di far presto con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto e la nomina del nuovo commissario per la ...

Toti : «Aspettiamo le risorse per Genova» : Governatore e sindaco, prima del via della regata Millevele, hanno ricordato al governo gli impegni presi per la ricostruzione

BOZZA DECRETO Genova : AUTOSTRADE PAGA MA NON RICOSTRUISCE/ Ponte Morandi - Aspi invia piano a Toti : Ponte Morandi, anticipazioni DECRETO GENOVA: "AUTOSTRADE ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Salone Genova - Toti : "Crollo ponte non piegherà la città" : "E' un modo per dire che un ponte non ci piega, un ponte non piegherà la Liguria . Anzi la Liguria continua a candidarsi ad essere la regione trainante dello sviluppo di tante parti di questo paese. ...