Genova | ecco il decreto | lo Stato potrà anticipare i fondi | fuori Società Autostrade

Decreto Genova - dallo Stato 360 milioni a garanzia del ponte. Ecco il testo inviato al Colle : Una garanzia pubblica per il ponte di Genova di 30 milioni l'anno per 12 anni, dal 2018 al 2029. Vale 360 milioni in tutto la copertura statale dei lavori per la ricostruzione, a valere sul Fondo nazionale infrastrutture, nel caso in cui Autostrade rifiutasse di pagarli...

Crollo del ponte Morandi a Genova : ecco il VIDEO del viadotto pochi istanti prima della tragedia : La Questura di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del ponte Morandi poco prima del Crollo, riprese dalle telecamere di Autostrade. Il VIDEO va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono auto e camion, che viaggiano in entrambi i sensi di marcia sul viadotto, sotto la pioggia, così intensa da limitare la visibilità. Le nuove immagini sono state diffuse a seguito delle polemiche sulla possibile manomissione del VIDEO ...

Genova - ecco il decreto : pieni poteri al commissario e 500 assunzioni in deroga negli enti locali : Il decreto su Genova «è pronto e verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore». Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli spiegando...

Dl Genova - ecco la bozza : "Autostrade ha 30 giorni per dare i soldi per il ponte" : Autostrade per l'Italia dovrà mettere a disposizione le somme per ricostruire il ponte entro 30 giorni dalla richiesta del commissario. Questo è quanto si legge in una bozza del decreto di Genova riportata da Repubblica: "Il concessionario, tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura (...), entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario pone a sua disposizione le somme necessarie al predetto ripristino ed ...

Genova - ecco il super camion che potrebbe aver provocato il definitivo crollo del ponte : Genova, ecco il super camion che potrebbe aver provocato il definitivo crollo del ponte. Nelle immagini della polizia, che la procura sta vagliando, ci vede il tir che trasportava un carico pesantissimo di acciaio: 440 quintali. Alla guida c’era Giancarlo Lorenzetto, 55 anni, uscito miracolosamente illeso dal crollo.

Crollo ponte Morandi - ecco cosa prevede il decreto Genova : Ci saranno fondi per famiglie e imprese colpite. Sarà poi nominato il commissario straordinario e istituita un'Agenzia per le infrastrutture

Decreto Genova pronto - sgravi fiscali e aiuti : ecco le misure in bozza : C’è molta attesa sul prossimo Consiglio dei ministri che dovrà varare il Decreto Genova, più in particolare le “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”. La bozza sta girando in queste ore, in attesa che venga discussa e approvata dal Governo Conte e prevede tra le altre misure, che sarà il nuovo commissario straordinario a ...

Ecco come rinascerà Genova : Il 'decretone' per Genova conterrà una serie di misure in risposta al crollo del ponte Morandi a sostegno dell'economia e dei trasporti della città, degli sfollati, ma anche misure per garantire maggiore sicurezza alle autostrade. Queste le principali misure contenute nei 16 articoli della bozza o anticipate dal ministro Danilo Toninelli: - Nomina di un nuovo commissario straordinario per la ricostruzione. ...

Ponte Genova - ecco il progetto di Renzo Piano : "Il nuovo Ponte dovrà durare 1.000 anni. Non è una battuta. Il nuovo Ponte sarà d'acciaio". Con queste parole Renzo Piano ha presentato la sua idea del nuovo viadotto sul Polcevera alla stampa, dopo ...

Ponte Genova - ecco i 20 indagati per crollo Morandi/ Ultime notizie : "Autostrade responsabili - non colpevoli" : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati 'per atto dovuto'. Ultime notizie, Pm Cozzi 'Autostrade responsabili, non colpevoli'.

Genova - Toninelli : ecco prove pressioni : 18.30 "Aiscat smentita dai fatti. ecco prova delle 'cortesi' pressioni per dissuadere il ministero delle Infrastrutture e Trasporti dal pubblicare gli atti delle convenzioni". Così il ministro Toninelli in un tweet pubblicando alcuni passaggi di due lettere, risalenti all'11 gennaio e al 7 marzo 2018, nella quali Aiscat sostiene la contrarietà a pubblicare gli atti delle concessioni. In precedenza Aiscat, replicando a Toninelli che ha ...

Gilberto Benetton - "Silenzio su ponte di Genova per rispetto"/ Ultime notizie : "Festa a Cortina? Ecco perché" : Gilberto Benetton "Non lasciamo Autostrade". Poi il manager aggiunge: "ponte di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste decisioni"

Genova - ecco come è crollato il Ponte Morandi : la simulazione in 3d : Nella ricostruzione elaborata dallo studio tedesco si fanno cinque ipotesi sulle cause del cedimento