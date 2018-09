Genoa | Preziosi | “abbiamo dimostrato di essere forte”

Genoa - Piatek da record : il polacco segna ancora e Preziosi gongola : Ebbene sì, dopo aver eguagliato il record di Shevchenko risalente al 1999 con 5 gol in 4 partite, Piatek è riuscito a superarsi. Il centravanti del Genoa, infatti, con il gol di ieri sera al Chievo è arrivato a quota 6 in 5 gare, che diventano addirittura 10 se si considerasse anche l’esordio ufficiale nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Numeri da Guinness dei primati, tenuto conto della giovane età del bomber polacco e del ...

Preziosi "Genoa dimostrato essere forte" : ANSA, - GENOVA, 27 SET - Una vittoria che rilancia il Genoa quella con il Chievo, dopo la pesante sconfitta con la Lazio, e soddisfa Enrico Preziosi. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra ...

Genoa - i retroscena di mercato di Preziosi : “Piatek - Boateng e lo scambio Destro-Lapadula” : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha svelato alcuni particolari delle mosse di mercato del club ligure durante l’estate Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, si è prestato ad una lunga intervista nella quale ha affrontato l’argomento mercato. In estate infatti al Grifone c’è stato il consueto via vai che ha portato tanti nuovi innesti in rosa. Preziosi, parlando al Corriere dello sport, ha rivelato alcuni ...

Genoa - Preziosi svela un importante retroscena sull’Avellino : Il Genoa ha iniziato in modo altalenante il campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di disputare un torneo tranquillo. Ecco un importante retroscena svelato da Preziosi sul futuro dell’Avellino: “ero ad un passo a rilevare la squadra. Avrei aiutato l’Avellino non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico calcistico, portando alcuni dei miei calciatori. Le cariche politiche del posto hanno ...

Serie A Genoa - Perinetti : «Piatek è stata un'intuizione di Preziosi» : Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa parla ai microfoni di RMC Sport, nel giorno dei 125 anni del Grifone. Poi Perinetti parla di Piatek : "Intuizione personale del presidente Preziosi . ...

Genoa - Piatek via a gennaio? Il presidente Preziosi fa il punto della situazione : Genoa, Piatek sta lasciando a bocca aperta i tifosi del Grifone a suon di gol e buone prestazioni, tanto da attirare l’attenzione di alcune big europee Il Genoa sta pian piano scoprendo un grande attaccante in questa stagione. Dopo l’annata un po’ asfittica per i centravanti del Grifone, quest’anno il presidente Preziosi ha puntato molto sul Piatek, un attaccante che sin da subito sta impressionando critica e ...

Genoa - Preziosi fa il punto sull’affare Favilli ancora lontano dalla conclusione : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del caso Favilli e dell’offerta proposta alla Juventus in queste ore Il presidente del Genoa Preziosi, ha parlato di calciomercato quest’oggi, sopratutto relativamente al centravanti che dovrebbe arrivare alla corte di Ballardini nei prossimi giorni. Si tratta di Favilli della Juventus, per il quale ancora non c’è però l’intesa con i bianconeri: “Favilli ci ...

Genoa - Preziosi : Acquisto del Ferraris? La cifra richiesta, 18 milioni, mi sembra sparata così, non c'è nessuno al mondo che possa dare questi 18 milioni. Considerando quando dovremo investire come società sia noi ...

Genoa - non arriva Bertolacci : le mosse di Preziosi per centrocampo e difesa : Genoa due affari sembrano in dirittura d’arrivo per il Grifone, uno a centrocampo ed uno in difesa: la situazione Il Genoa si appresta a completare due operazioni importanti. A centrocampo sembra complicarsi l’arrivo di Bertolacci dal Milan. Il club rossonero vorrebbe far cassa dalla cessione del calciatore ed il Genoa sembra non voler soddisfare le richieste economiche dei milanisti. Dunque in arrivo c’è Montolivo, ...

Genoa - eccoti il centravanti : Preziosi piazza il colpo : Genoa, accelerata da parte del presidente Preziosi, il Grifone prende il centravanti tanto richiesto da mister Ballardini Il Genoa ha praticamente chiuso l’operazione Favilli. Il centravanti arriverà dalla Juventus, dopo che il Grifone ha superato la concorrenza di Sampdoria ed Udinese. Secondo quanto rivelato da Skysport, sarà una cessione a titolo definitivo con recompra, in favore dei bianconeri. Preziosi ha dunque accontentato il ...

Genoa - il presidente Preziosi perde la pazienza con Lisandro Lopez : la situazione : Lisandro Lopez sta facendo un po’ alterare il presidente del Genoa Preziosi, a causa di un atteggiamento che non piace al patron Lisandro Lopez sta tirando un po’ troppo la corda con il Genoa ed il patron ligure Preziosi sembrerebbe aver perso la pazienza. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il club avrebbe da tempo l’accordo con il Benfica per l’approdo del difensore alla corte di Ballardini, ma lo ...

Genoa - Preziosi vuole chiudere per Bertolacci nonostante Gattuso : Ultime sul futuro di Andrea Bertolacci , firmate La Gazzetta dello sport . Gattuso ha posto il veto alla cessione ma il Genoa non demorde, tanto che vorrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.