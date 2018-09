Genoa | Piatek da record | il polacco segna ancora e Preziosi gongola

Genoa - Piatek si racconta : “corro tanto - ma non solo in fase offensiva” : Krzysztof Piatek è di certo la sorpresa più bella di questo inizio di stagione in Serie A, il Genoa si gode il proprio centravanti ”Sono contento per il gol ma io mi impegno per segnare e lo sto facendo. A me piace correre, anche tornare a dare una mano in difesa e non solo fare la punta centrale”. Ce ne siamo accorti caro Krzysztof. Il centravanti del Genoa Piatek si è descritto così ai microfoni di Skysport, una descrizione pienamente in ...

Serie A : il Genoa non sbaglia - Chievo al tappeto grazie a Piatek e Pandev : Prosegue la marcia dei rossoblù, che battono anche i veronesi grazie alle reti di Piatek, 42', e Pandev, 54',

Roma si risolleva - bene Juve e Napoli - Genoa nel segno Piatek : La Juventus supera il Bologna e centra la sesta vittoria su sei gare di campionato. All’Allianz Stadium finisce 2-0 per

Pastore e Under accendono la Roma - Frosinone asfaltato. Genoa show con Piatek - pari a Bergamo e Cagliari : La Roma si risolleva battendo il Frosinone con un poker d’autore, sesto gol di Piatek con il Genoa. Atalanta-Torino e Cagliari-Samp finiscono pari Serviva una squadra come il Frosinone per risvegliare la Roma che, sotto i riflettori dell’Olimpico, si prepara al meglio per il derby con la Lazio. Mauro Locatelli/LaPresse Scrollata via di dosso la paura di sbagliare, i giallorossi si affidano ad un super Cengiz Under, capace di ...

Gol Piatek - il polacco segna ancora : Genoa in vantaggio sul Chievo : Gol Piatek – Genoa in vantaggio contro il Chievo: in gol sempre lui, bomber Piatek. Il centravanti polacco ha realizzato un bel gol dopo il suggerimento di Lazovic: con una finta di corpo ha eluso l’intervento di Rossettini e di destro non ha lasciato scampo a Sorrentino. Piatek qui donne l’avantage au Genoa 1-0 #GenoaChievopic.twitter.com/zMBLrLQxff — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 26 settembre 2018 L'articolo Gol ...

E segna sempre lui : Genoa in vantaggio con bomber Piatek [VIDEO] : Piatek non si smentisce e segna ancora con il suo Genoa confermandosi uno dei calciatori più prolifici del campionato italiano Piatek non sbaglia mai, dopo qualche anno di “errori”, il presidente del Genoa Preziosi ha azzeccato eccome il centravanti da prendere sul mercato. Il polacco continua a sorprendere, giunto adesso al sesto gol in un inizio di stagione davvero fantastico con il Genoa. Ecco dunque il gol che ha aperto la ...

Diretta / Genoa Chievo (risultato live 1-0) streaming video e tv : Piatek porta avanti i suoi al riposo! : Diretta Genoa Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:40:00 GMT)

La Lazio vince sul Genoa - la Roma crolla contro il Bologna e Piatek raggiunge Shevchenko : Nelle gare pomeridiane di domenica si sono affrontate: Lazio-Genoa , Bologna-Roma e Chievo-Udinese . Ecco cosa è accaduto. La cronaca di Lazio - Genova Per quanto riguarda la gara tra Lazio e Genoa , la squadra della capitale è riuscita a vincere contro i rossoblu per 4-1 . Simone Inzaghi ha schierato a sopresa un 3-5-2: ...

Genoa - Piatek eguaglia Shevchenko : cinque gol in quattro presenze in serie A : Quando Andriy Shevchenko segnò il suo quinto gol in quattro presenze di serie A e realizzò la sua prima tripletta nel massimo campionato italiano, Krzysztof Piatek aveva appena quattro anni. Era il 3 ...

Lazio-Genoa - Piatek sigla il 2-1 [VIDEO] : Ancora il polacco Piatek in gol. Un disatro della retroguardia biancoceleste favorisce Piatek, che davanti al portiere non sbaglia. Il polacco adesso è sul trono dei bomber. #Piatek! Il #Genoa accorcia le distanze! #LazioGenoa 2-1 pic.twitter.com/p0J2gziR8a — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 23 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Genoa - Piatek : “non sono nuovo Lewandowski” : La Genova rossoblu’ si e’ gia’ innamorata di lui ma Krzysztof Piatek sa di poter fare di piu’. Il 23enne attaccante polacco e’ arrivato in estate dal KS Cracovia e non ci ha messo molto ad ambientarsi: 4 gol nella prima gara ufficiale, in Coppa Italia contro il Lecce, e altri 4 nelle prime 4 giornate di campionato. “Non sto pensando a come ho iniziato la stagione perche’ e’ stato un buon ...

Genoa - Piatek : "Non paragonatemi a Lewandovski" : L'attaccante è già uomo mercato: "Barcellona? Non credo sia vero, anche se ho sentito queste voci..."

Genoa - il sorprendente Piatek si racconta : “non paragonatemi a Lewandowski” : Krysztof Piatek sta stupendo tutti al suo primo anno da calciatore del Genoa, l’impatto con la Serie A è stato eccellente Krysztof Piatek, 23 anni, calciatore del Genoa, è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il calciatore, intervistato da Skysport, ha parlato dell’ottimo impatto col campionato italiano: “La stagione è iniziata davvero bene. Io penso solo a lavorare duramente negli allenamenti e restare ...