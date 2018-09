Gazzelle Il successo di “Tutta la vita” e il tour nel 2019 X Factor 2018

Il ritmo di Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle dopo il successo di L’esercito del selfie (video) : Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle porta tutto il ritmo di Bengala sul palco del Wind Summer Festival. Il terzo singolo dall'ultimo disco si è quindi rivelato la scelta ideale per la nuova stagione, con un suono che ben si sposa a quelli richiesti per l'estate. Lorenzo Fragola è ormai una vecchia conoscenza del Wind Summer Festival, dal momento che anche lo scorso anno si è presentato come grande protagonista della manifestazione ...