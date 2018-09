Gattile in fiamme | oltre 100 mici morti a Rho

meteoweb.eu

: Milano, in fiamme il gattile di Rho. Muoiono cento gatti - SkyTG24 : Milano, in fiamme il gattile di Rho. Muoiono cento gatti - Corriere : Il gattile di Rho in fiamme: morti quasi cento mici|Foto - LiviaRaschetti : RT @mvbrambilla: Ora é il momento del cordoglio per la tragica morte dei mici del gattile di Rho distrutto dalle fiamme. Poi sarà il moment… -

(Di giovedì 27 settembre 2018)ina Rho, dove un incendio ha causato la morte di circa cento esemplari. Reazioni commosse dal mondo animalista e anche dalla politica. L’incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina, per cause ancora da accertare, e tra lesonoun centinaio di gatti ospitati. Nella struttura erano presenti anche decine di cani, che però sono riusciti a fuggire. Sulla vicenda il presidente nazionale di Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente), Lorenzo Croce, ha sottolineato: “Siamo sconvolti per quanto accaduto, così come siamo vicini alle volontarie che da anni si occupano con competenza e amore di questi gatti, ma occorre anche fare da subito chiarezza sulle cause dell’incendio e quello lo dobbiamo lasciare fare ai tecnici senza alcuna fuga in avanti”. Tuttavia “dopo aver accertato le cause si faccia una severa ...