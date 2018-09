Garanzia Giovani 77 milioni per la seconda fase in Lombardia

Lombardia : Fontana - 77 mln per seconda fase Garanzia Giovani (2) : (AdnKronos) - Nella seconda fase del programma, ha continuato Rizzoli, "abbiamo confermato l'attenzione a finanziare esclusivamente tirocini di qualità: infatti, mentre nella prima fase, per veder riconosciuta la possibilità di accedere all'indennità di tirocinio da parte del datore di lavoro, basta

Lombardia : Fontana - 77 mln per seconda fase Garanzia giovani : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Con l'approvazione in giunta regionale della Lombardia del programma di attuazione regionale prende il via la seconda fase del programma Garanzia giovani, per la quale Regione Lombardia può contare su uno stanziamento di 77 milioni di euro da destinare a iniziative mira

Palermo. Calendario convocazioni Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani : Importanti novità per i Giovani palermitani. Infatti è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, il Calendario delle

Lavoro : assessore veneto - con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 6.700, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le adesioni presentate tra aprile e giugno 2018 al Programma Garanzia Giovani veneto, l’iniziativa contro la disoccupazione Giovanile riservata a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.“Uno strumento nato per affrontare l’emergenza, che oggi è riconosciuto dai Giovani in ...