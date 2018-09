Gandini lascia la Roma | risolto anticipatamente il rapporto

Gandini lascia la Roma / Risoluzione consensuale del contratto - altro addio dopo quello di Franco Baldini : Umberto Gandini e la Roma hanno deciso per la rescissione consensuale del contratto . Il dirigente lascia il club dopo l' addio in settimana di Franco Baldini , cosa accade nella capitale?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Roma - lascia l'ad Gandini : tornerà al Milan : L'ormai ex dirigente: "Concluso il mio percorso in giallorosso". Per i rossoneri curerà i rapporti con l'Uefa