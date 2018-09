eurogamer

: Funko presenta nuove linee di Pop! e miniature a tema Cuphead. #Funko #Cuphead - Eurogamer_it : Funko presenta nuove linee di Pop! e miniature a tema Cuphead. #Funko #Cuphead -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Facendo probabilmente impazzire tutti i fan del platform sviluppato da MHDR Studio,ha annunciatodi prodotti ispirati ai personaggi e ai boss più iconici di.L'azienda prevede di mettere in commercio durante l'autunno nuovi set di, ma anche una serie di piccoli portachiavi e dei peluche di dimensioni ridotte, il tutto a. Come riporta Hardcore Gamer non abbiamo purtroppo una data di lancio specifica, ma nell'attesa potete dare un'occhiata al nuovo merchandising grazie alle foto in calce.Che ne pensate di questedi prodotti a? Ne acquisterete qualcuno?Read more…