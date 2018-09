FRANCESCO TOTTI | LIBRO UN CAPITANO | PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO

Al Colosseo la presentazione di “Un Capitano” di FRANCESCO Totti : È in programma oggi, giorno di uscita dell’autobiografia di Francesco Totti scritta con Paolo Condò, la serata evento al Colosseo cui parteciperà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione a cui l’autore e la Casa Editrice Rizzoli destineranno parte dei proventi della vendita del libro per l’attività di assistenza e ricerca. Alvin condurrà e ripercorrerà, a fianco di Francesco Totti e Paolo Condò, la vita e l’ineguagliabile carriera del ...

FRANCESCO TOTTI presenta - ora - la sua autobiografia al Colosseo : Buon compleanno Francesco @Totti #ASRoma pic.twitter.com/Ck2Btgny8O - AS Roma , @OfficialASRoma, 27 settembre 2018 In fila per un'occasione speciale Oltre cento persone, scrive Sport Mediaset , hanno ...

FRANCESCO Totti presenta (ora) la sua autobiografia al Colosseo : Tutti in coda ad attendere la mezzanotte. No, non è uscito l’ultimo smartphone o qualche altra diavoleria tecnologica ma un libro, vero, fatto di carta e inchiostro. No, non un libro qualunque ma l’autobiografia di Francesco Totti, per tutti i romanisti, e non solo, il Capitano. Questa è la scena che è stata immortalata davanti alle dodici librerie Mondadori Bookstore che hanno deciso di rimanere aperte fino alle ...

FRANCESCO TOTTI sabato a Verissimo : ha parlato del rapporto con Ilary Blasi - dei figli e della voglia di allargare la famiglia. : Francesco Totti, a Verissimo, ospite del programma condotto da Silvia Toffanin nella puntata in onda il 29 settembre alle L'articolo Francesco Totti sabato a Verissimo: ha parlato del rapporto con Ilary Blasi, dei figli e della voglia di allargare la famiglia. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gol - provocazioni e selfie : la storia dei derby di FRANCESCO Totti : 44 partite contro la Lazio, 11 gol segnati. Sono i record da derby dell'ex capitano giallorosso che adesso vive lo scontro da un'altra prospettiva. Totti, sempre decisivo contro i rivali cittadini, ha ...

Verissimo - FRANCESCO TOTTI svela : “Ilary mi ha preso per pazzo…” : Francesco Totti ospite a Verissimo: le sue rivelazioni su Ilary Blasi Sabato 29 Settembre tornerà Verissimo su Canale 5 alle 16.10 circa con una nuovissima e scoppiettante puntata. Tra gli ospiti, come rivelato dalle anticipazioni, ci sarà anche l’ex calciatore Francesco Totti, il quale è andato da Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro autobiografico intitolato Un Capitano. E in questa circostanza ha voluto parlare della sua ...

“Ilary lo sa”. E ora pure noi : FRANCESCO TOTTI - ma davvero? La confessione : È uscita l’autobiografia di Francesco Totti, ‘Un Capitano’, edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Per l’occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre 2018, giorno tra l’altro del 42esimo compleanno della bandiera giallorossa) per mettere in vendita il libro di Totti. Un evento non di poco conto, considerando che finora in Italia era stato ...

FRANCESCO TOTTI : 'Voglio cinque figli e piano piano convincerò Ilary' : ... l'ex capitano giallorosso parla della pesante eredità che si trova a portare suo figlio Cristian, che gioca nelle giovanili della Roma: 'Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così ...

FRANCESCO TOTTI "Con Ilary vorrei altri figli"/ “Cristian? Speravo giocasse a tennis..." : Francesco Totti: "Con Ilary vorrei altri figli, Cristian? Speravo giocasse a tennis...". Le dichiarazioni dell'ex capitano della Roma ai microfoni di Verissimo(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:04:00 GMT)

FRANCESCO TOTTI a Verissimo : “Speravo che Christian facesse un altro sport” : Francesco Totti a Verissimo, come ospite della puntata di sabato, 29 ottobre 2018. Il Capitano della Roma è nel pieno di un vortice televisivo: anche se ha appeso la maglia e le scarpette al chiodo, le sue ospitate in tv sono numerose. E così a Verissimo ha voluto raccontare della sua reazione come padre di fronte al desiderio del figlio Christian di lanciarsi nel mondo del calcio. Francesco Totti avrebbe preferito una strada diversa per il suo ...