Francesco Totti | «Cristian | che dovrà sudare più degli altri»

Verissimo - Francesco Totti svela : “Ilary mi ha preso per pazzo…” : Francesco Totti ospite a Verissimo: le sue rivelazioni su Ilary Blasi Sabato 29 Settembre tornerà Verissimo su Canale 5 alle 16.10 circa con una nuovissima e scoppiettante puntata. Tra gli ospiti, come rivelato dalle anticipazioni, ci sarà anche l’ex calciatore Francesco Totti, il quale è andato da Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro autobiografico intitolato Un Capitano. E in questa circostanza ha voluto parlare della sua ...

“Ilary lo sa”. E ora pure noi : Francesco Totti - ma davvero? La confessione : È uscita l’autobiografia di Francesco Totti, ‘Un Capitano’, edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Per l’occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre 2018, giorno tra l’altro del 42esimo compleanno della bandiera giallorossa) per mettere in vendita il libro di Totti. Un evento non di poco conto, considerando che finora in Italia era stato ...

Francesco Totti : 'Voglio cinque figli e piano piano convincerò Ilary' : ... l'ex capitano giallorosso parla della pesante eredità che si trova a portare suo figlio Cristian, che gioca nelle giovanili della Roma: 'Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così ...

Verissimo anticipazioni : Francesco Totti in studio il 29 settembre : FRANCESCO TOTTI sarà ospite in esclusiva a Verissimo (sabato 29 settembre su Canale 5) e presenterà la sua autobiografia (intitolata Un Capitano), rivelando molti aneddoti della sua vita privata. Ai microfoni del talk show l’‘Ottavo Re di Roma’, rimasto umile nonostante i traguardi raggiunti in carriera, spiega il rapporto con i suoi genitori: “Mio papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi ...

Google - 20 anni di ricerche. Cosa gli chiede la gente su Francesco Totti : Dici Totti e pensi a… Roma? Naturalmente. Cucchiaio? Inevitabile. Ilary? Anche. Il giochino delle associazioni mentali funziona anche con Google, che da anni ormai , 20 esatti!, interroghiamo per ogni ...

Buon compleanno Francesco Totti - Nicola Porro - Jovanotti… : Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti… …Federica Cingolani, Pier Francesco Pingitore, Amedeo di Savoia-Aosta, Giorgio Cremaschi, Claudio Gentile, Paolo Brosio, Giuseppina Paterniti, Aldo Patriciello, Giacomo Portas, Matteo Dotto, Paolo Grimoldi, Luca Parmitano, Virginia Raffaele, Giulio Berruti, Giuditta Pini, Danilo Soddimo… Oggi 27 settembre compiono gli anni: Federica Cingolani, giornalista; Renzo Merlin, ex calciatore; ...

L’Uomo del Giorno : Francesco Totti - indiscusso re di Roma : Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano ...

L'omaggio di Antonello Venditti a Francesco Totti sulle note di 'Giulio Cesare' : Ospite di Che tempo che fa domenica sera, Francesco Totti ha ricevuto anche una sorpresa da Antonello Venditti che, in collegamento dall'Arena di Verona, gli ha dedicato 'Giulio Cesare' con un testo ...

