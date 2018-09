Francesco Totti a Verissimo | “Speravo che Christian facesse un altro sport”

Francesco Totti a Verissimo : "Cinque figli? Convincerò Ilary" : Francesco Totti, ospite in esclusiva a Verissimo (sabato 29 settembre), presenta la sua autobiografia (‘Un Capitano’ ndr), rivelando molti aneddoti della sua vita privata.prosegui la letturaFrancesco Totti a Verissimo: "Cinque figli? Convincerò Ilary" pubblicato su Gossipblog.it 27 settembre 2018 11:09.

Google - 20 anni di ricerche. Cosa gli chiede la gente su Francesco Totti : Dici Totti e pensi a… Roma? Naturalmente. Cucchiaio? Inevitabile. Ilary? Anche. Il giochino delle associazioni mentali funziona anche con Google, che da anni ormai , 20 esatti!, interroghiamo per ogni ...

Buon compleanno Francesco Totti - Nicola Porro - Jovanotti… : Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti… …Federica Cingolani, Pier Francesco Pingitore, Amedeo di Savoia-Aosta, Giorgio Cremaschi, Claudio Gentile, Paolo Brosio, Giuseppina Paterniti, Aldo Patriciello, Giacomo Portas, Matteo Dotto, Paolo Grimoldi, Luca Parmitano, Virginia Raffaele, Giulio Berruti, Giuditta Pini, Danilo Soddimo… Oggi 27 settembre compiono gli anni: Federica Cingolani, giornalista; Renzo Merlin, ex calciatore; ...

L’Uomo del Giorno : Francesco Totti - indiscusso re di Roma : Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano ...

L'omaggio di Antonello Venditti a Francesco Totti sulle note di 'Giulio Cesare' : Ospite di Che tempo che fa domenica sera, Francesco Totti ha ricevuto anche una sorpresa da Antonello Venditti che, in collegamento dall'Arena di Verona, gli ha dedicato 'Giulio Cesare' con un testo ...

Francesco Totti - compleanno da “gladiatore” a Roma/ 12 librerie aperte di notte per il libro “Un capitano” : Francesco Totti, compleanno da “gladiatore” a Roma. Festa al Colosseo, ma 12 librerie resteranno aperte di notte per il libro “Un capitano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Francesco Totti : "Vidi Ilary in tv. Pensai : 'Quella voglio sposarla'. È stata la sorella a far da tramite e combinare tutto" : Quando è andato a Rebibbia a trovare i detenuti un carcerato, che aveva scontato la pena, ha chiesto alla direzione della prigione di rimanere qualche giorno in più "Quanno me ricapita" disse il galeotto. Francesco Totti ha un'aurea di santità che si porta dietro tra fori e scale di Roma. La sua città, il suo grande amore. Di questo e altro ha parlato in una lunga intervista al Venerdì di Repubblica . Senza ...

Che tempo che fa lo show di Francesco Totti : Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a “Che tempo Che Fa”. Ospite di Fabio Fazio, l’ex capitano Francesco Totti che è un vero mattatore a suon di battute in stile romano. L’occasione è il lancio del suo primo libro autobiografico scritto da Paolo Condò «Un Capitano». Momenti esilaranti alternati a racconti d’infanzia, aneddoti sconosciuti anche ai più esperti tifosi della Roma. Con la sua solita ...

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di fair play : "Io avrei segnato - poi…" : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

