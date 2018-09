FRANCESCO MONTE Cecilia Rodriguez nei pensieri | chiodo fisso per l' ex tronista? Grande

FRANCESCO MONTE e la Provvedi si sono accordati? Il retroscena : Silvia Provvedi e Francesco Monte si sono messi d’accordo prima del GF Vip? Da qualche giorno è iniziata la terza edizione del Grande Fratello Vip. E a far molto discutere i telespettatori sono stati senza ombra di dubbio Francesco Monte e Silvia Provvedi. Il motivo? I due inquilini della casa più spiata dagli italiani, dopo poche ore dal loro ingresso, hanno già avuto una mezza discussione. Cosa è successo? In pratica alla ex fidanzata di ...

Grande Fratello Vip : la rivelazione inaspettata di FRANCESCO MONTE su Cecilia Rodriguez : L'ex tronista racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando l'argentina era reclusa nella casa.

Grande Fratello Vip 2018 - vincitore FRANCESCO MONTE per gli scommettitori : Con l'ingresso dei concorrenti nella casa e le prime nomination, parte ufficialmente la terza edizione del Grande Fratello Vip: sulla base delle valutazioni dei giorni scorsi e di quanto si è visto nel corso della diretta di ieri sera su Canale 5, gli analisti di Stanleybet.it confermano in cima alla lavagna Francesco Monte, favorito per la vittoria a 5,00.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, vincitore Francesco Monte per gli ...

Grande Fratello Vip : FRANCESCO MONTE svela il suo sogno : Francesco Monte racconta il suo desiderio al Grande Fratello Vip 3 Tempo di confessioni notturne per Francesco Monte. L’ex tronista ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3 per riscattarsi dopo la questione del canna-gate all’Isola dei Famosi e per imporsi come personaggio, facendo dimenticare di essere l’ex di Cecilia Rodriguez. In queste ore il 30enne ha raccontato ad Andrea Mainardi le sue passioni. Monte ...

Uomini e donne - matrimonio Teresanna Pugliese : oggi si sposa l'ex di FRANCESCO Monte : oggi giovedì 27 settembre, Teresanna Pugliese si sposa e diventa ufficialmente la moglie di Giovanni Gentile. l'ex corteggiatrice si è praticamente gettata alle spalle la rottura con Francesco Monte. Quest'ultimo è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. La donna ha svelato al magazine di Uomini e donne come ha organizzato la cerimonia ed ha illustrato alcuni dettagli sul suo abito da sposa. A quanto pare sarà tutto uno ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - il sogno di FRANCESCO MONTE : "Da bambino volevo diventare un cantante" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lisa Fusco lancia un ultimatum al suo fidanzato dalla Casa. Lory Del Santo entra nella Casa? Le parole di Malgioglio(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:31:00 GMT)

GF Vip - FRANCESCO MONTE torna a parlare di Cecilia Rodriguez : 'Non sono stato fortunato' : E' iniziata l'avventura di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo lo scandalo droga all'Isola dei famosi, ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco e lo ha fatto partecipando al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nel corso di queste prime giornate, abbiamo visto che Monte è tornato a parlare anche della sua storia d'amore durata ben cinque anni con Cecilia ...

FRANCESCO MONTE fa piangere la Marchesa al Grande Fratello Vip : GF Vip: la Marchesa D’Aragona in lacrime per colpa di Francesco Monte Il Grande Fratello Vip ha dato una missione segreta ai Cavernicoli, il gruppo composto da Francesco Monte, Ivan Cattaneo, Le Donatella, Stefano Sala, Eleonora Giorgi, Jane Alexander, Walter Nudo e Andrea Mainardi. I concorrenti vivono in grandi condizioni di disagio, in una parte della Casa senza nessun confort e, per tale motivo, il Grande Fratello Vip ha deciso di ...

Gf Vip 3 - FRANCESCO MONTE parla di Cecilia Rodriguez : E dopo nemmeno tre giorni arrivò il momento in cui Francesco Monte parlò di Cecilia Rodriguez. Il ragazzo, ex corteggiatore poi diventato tronista di Uomini e Donne, è stato fidanzato con la sorella di Belen per cinque anni, per poi essere lasciato in diretta tv nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip per Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco.Nella diretta di Grande Fratello Vip di martedì 25 settembre gli inquilini ...

