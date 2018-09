Forza Italia contro la manovra | Così finiremo come la Grecia

La pace fiscale piace a Forza Italia E anche la sinistra non dice no... : Le tasse sono la priorità degli Italiani e in particolare la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Al secondo posto c'è il welfare con in cima la riforma delle pensioni (quota 100). E' quanto emerge dall''Osservatorio Politico - l'agenda di Governo' realizzato... Segui su affarItaliani.it

Lara Comi - stalker dell’europarlamentare di Forza Italia condannato a 10 mesi : L’imprenditore veneto Giovanni Bernardini è stato condannato a 10 mesi per stalking nei confronti dell’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. Il Tribunale di Busto Arsizio ha anche comminato il 47enne a pagare le spese processuali e a versare 5mila euro alla politica forzista. Nel processo sono stati esaminati i fatti e le pressioni recenti, perché per le avances moleste più datate Bernardini ha patteggiato una pena di 18 mesi a ...

Csm - David Ermini eletto vicepresidente : inciucio tra Pd e Forza Italia mette in minoranza il consigliere del M5s : L’ex deputato del Pd, David Ermini, già membro laico del Consiglio superiore della magistraura, è stato eletto alla terza votazione vicepresidente del Csm. Il parlamentare dem ha ottenuto 13 preferenze, mentre Alberto Maria Benedetti, consigliere in quota M5s, si è fermato a 11. L'articolo Csm, David Ermini eletto vicepresidente: inciucio tra Pd e Forza Italia mette in minoranza il consigliere del M5s proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bannon - Forza Italia e Orban : Steve Bannon è riuscito a far litigare quel che resta del centrodestra. È evidente come il declino politico ed elettorale del berlusconismo abbia portato a uno sfaldarsi di alleanze ed egemonia. L'invito dell'attivista di estrema destra americano al raduno annuale di Fratelli d'Italia ha creato quindi malumori all'interno del PPE e conseguentemente innervosito il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani."Io sono un ...

Marcello Foa presidente Rai : via libera Vigilanza/ Ultime notizie : decisivo l'appoggio di Forza Italia : Rai, Marcello Foa presidente: "Mai militato in partiti politici". Ultime notizie, oggi il voto della Vigilanza: il candidato di Lega e M5s: "coerente con me stesso"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:52:00 GMT)

Marcello Foa presidente Rai con i voti di Lega - M5s e Forza Italia : La Commissione di Vigilanza parlamentare Rai ha dato semaforo verde alla nomina di Marcello Foa alla presidenza di viale...

Rai - Foa conquista Forza Italia e diventa presidente : in commissione 27 sì. Pd non partecipa. Lui : “Garantirò pluralismo” : La commissione di Vigilanza sulla Rai ha espresso parere favorevole alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40, perché il gruppo del Pd non ha partecipato alla votazione. Ad ogni modo è stato raggiunto il quorum di due terzi previsto dalla legge per rendere efficace la nomina del presidente. Il patto di ...

Rai - Mulè : "L'orientamento di Forza Italia è quello di votare Foa" : LaPresse, "L'orientamento è quello di votare Foa". Così Giorgio Mulè, capogruppo di Fi in commissione di Vigilanza, sul voto di Forza Italia a favore di Marcello Foa come presidente della Rai. "Il ...

Foa verso la presidenza : «Faremo crescere la Rai». Forza Italia pronta a votarlo - il Pd no : «Sono molto onorato e anche un po' emozionato nell'esprimermi in questa sede: in questi mesi difficili, anche sul piano personale, ho mantenuto un silenzio istituzionale in segno di...

Rai - Pd vs Foa : “Condivide bufale”. La difesa : “Scelte impulsive” e Forza Italia lo vota dopo il patto di Arcore : “La Rai non merita di essere guidata da un retwittatore seriale di bufale“. Pd e LeU sono partiti all’attacco di Marcello Foa, indicato come presidente del Cda Rai, dopo la sua audizione in Commissione Vigilanza. Se per i dem, dopo la bocciatura estiva, la nomina resta ancora “illegittima”, con tanto di appello ai presidenti delle Camere, dopo l’audizione sono stati i senatori Davide Faraone e Salvatore ...

Foa verso presidenza Rai - sì di Forza Italia : Alle 19 di questa sera la commissione di Vigilanza sulla Rai esprimerà il proprio parere su Marcello Foa presidente, dopo che venerdì scorso è stato indicato dal consiglio di amministrazione dell'...

Foa verso la presidenza : 'Faremo crescere la Rai'. Forza Italia pronta a votarlo - il Pd no : Nelle decisioni su Foa hanno contribuito eventuali rassicurazioni sui tetti pubblicitari? 'Questa è una visione offensiva della politica - sottolinea -. Non siamo burattini. Ci siamo formati un'idea ...

Foa verso la presidenza : 'Faremo crescere la Rai'. Forza Italia pronta a votarlo : 'Sono molto onorato e anche un po' emozionato nell'esprimermi in questa sede: in questi mesi difficili, anche sul piano personale, ho mantenuto un silenzio istituzionale in segno di rispetto per il ...

Leva militare volontaria di 6 mesi in cambio di crediti universitari : la proposta di Forza Italia : Leva militare su base volontaria di sei mesi per i ragazzi tra i 18 e i 22 anni in cambio di attestati e crediti formativi universitari: questa è la proposta di legge presentata alla Camera da Forza Italia. Il primo firmatario Matteo Perego spiega: "È il metodo migliore per formare la classe dirigente del futuro, non siamo quelli che ai giovani vogliono dare un sussidio come il reddito di cittadinanza".Continua a leggere