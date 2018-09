Fortnite | un buffo balletto mette in mostra la fisica delle tette | Epic si scusa

eurogamer

(Di giovedì 27 settembre 2018) La Stagione 6 diha portato con se una serie di interessanti novità, e tra queste sta facendo scalpore quella che potremmo definire la nuova "mossa" di Calamity, riporta PCgamer.La nuova esultanza del personaggio è stata definita "imbarazzante e non intenzionale" da un rappresentate diGames. "Stiamo lavorando ad un fix il prima possibile" hanno comunicato.L'animazione in se è piuttosto divertente almeno tanto quanto equivocabile. La reazione diè stata particolarmente forte, considerando anche il fatto che animazioni del genere, nella maggioranza dei giochi, sono spesso una "feature" e non un bug. Però bisogna tenere anche conto dei milioni di bambini che sono a contatto col gioco, per cui questo non è il genere di cose di cuiha bisogno, visto e considerato il suo impatto mediatico.Read more…