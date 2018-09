Fortnite | Stagione 6 Battaglia reale | le nuove mappe | ecco cosa cambierà a breve

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 1 Stagione 6 : Fin dalla seconda Stagione, Fortnite ha creato delle sfide Settimanali riservate a tutti gli utenti che decidono di acquistare il Pass Battaglia. Con il debutto della Stagione 5 però, sono state introdotte anche le sfide gratuite dedicate a tutti gli utenti. Queste sfide servono ad aumentare il proprio livello stagionale e il livello nel Pass Battaglia, grazie ai punti esperienza che riceverete ogni qualvolta che completerete una sfida. In ...

Valanga di informazioni per Fortnite Stagione 6 : contenuti e premi musicali : Dopo la clamorosa novità del cross-play, Fortnite Stagione 6 è il nuovo trend al centro dell'attenzione dei giocatori. A poche ore dall'inizio della Stagione 6 vi abbiamo chiarito tutto ciò che c'è da sapere in questo articolo: Fortnite Stagione 6 dovrebbe essere live in questo momento, ma nel dubbio meglio essere a conoscenza della situazione.

La Stagione 6 di Fortnite : il trailer Darkness Rises e i cambiamenti della mappa di gioco : È finalmente arrivato il momento di parlare dei primi dettagli della Stagione 6 di Fortnite con il primo trailer e dei cambiamenti della mappa di gioco che rivelano i temi che verranno introdotti dall'ultima patch targata da Epic Games.Il trailer intitolato Darkness Rises segnalato da VG247.com ci mostra gli effetti del cubo viola su Loot Lake: dalle acque è infatti spuntata una sorta di isola fluttuante denominata per l'appunto Floating Island.

Orario aggiornamento Fortnite Stagione 6 del 27 settembre - problemi dalle 10 : 00 : quando si potrà giocare? : Fortnite Stagione 6 è in dirittura d'arrivo (il cross-play PS4 è ufficiale) e con esso i problemi derivai dalla manutenzione ai server. Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale di questo nuovo capitolo del Battle Royale più famoso al mondo, come ha annunciato la stessa Epic Games su Twitter. Per la precisione ci sarà una manutenzione per permettere allo sviluppatore di aggiornare il gioco. Si parte alle 10:00 ora italiana di oggi 27

La Stagione 6 di Fortnite è in arrivo : ecco quando i server saranno offline : Dopo un misterioso cubo in movimento che poi ha ben deciso di sciogliersi in Loot Lake e le immagini teaser di questi ultimi giorni è finalmente tempo di fare spazio alla Stagione 6 di Fortnite.Come ogni nuova Stagione possiamo aspettarci diverse novità ma in attesa dei dettagli della patch 6.00 possiamo quanto meno confermarvi quando i server di gioco andranno offline per la manutenzione necessaria per apportare tutti i cambiamenti alla mappa

Fortnite : ecco la terza e ultima immagine teaser della Stagione 6 : Domani 27 settembre sarà il gran giorno della Stagione 6 di Fortnite, e nella giornata di oggi Epic Games ha pubblicato la terza e ultima immagine della campagna di teaser andata in onda questa settimana, svelando l'aspetto di una delle skin che saranno disponibili nel corso della nuova Stagione.Dopo aver presentato l'aspetto del Lama DJ e quello della fuorilegge, oggi Epic ci mostra quello che ha tutto l'aspetto di un licantropo, con tutta

Far West per Fortnite Stagione 6? Quali i regali nel bundle con Xbox One S : Fortnite Stagione 6 è ormai imminente, come tutti sappiamo: il 27 settembre sarà un giorno estremamente importante. Non conosciamo l'orario di disponibilità, che potrebbe arrivare anche durante la giornata di oggi. Fatto sta che Epic Games è da giorni che stuzzica i giocatori con nuove e misteriose immagini sul profilo Twitter ufficiale. Dopo quella del Lama deejay è la volta della seconda immagine, dove si legge "in sella!". Cosa potrebbe

Fortnite : lanciato un secondo teaser della Stagione 6 : Un nuovo teaser relativo alla nuova Stagione 6 di Fortnite è stato lanciato alle 16:00 di oggi 25 settembre da Epic Games, riporta Fortniteintel.Possiamo vedere la nuova immagine pubblicata qui di seguito:La Stagione 6 avrà luogo tra solamente due giorni, il 27 settembre 2018 per la precisione. Questo si tratta del secondo teaser che viene lanciato per segnare il conto alla rovescia che manca fino al lancio della nuova Stagione.

Novità Fortnite per la sesta stagione al 25 settembre - svelato il tema? : La sesta stagione di Fortnite è lontana ancora una manciata di giorni, e ovviamente tanta è la curiosità di scoprire quali saranno le nuove implementazioni e i cambiamenti impostati da Epic Games per quel momento. Il titolo Battle Royale ha conosciuto moltissime fasi videoludiche nel corso della sua (per ora) breve ma intensa carriera, con variazioni che ne hanno trasformato in maniera sostanziale il volto, e la sesta stagione di gioco parrebbe

Fortnite : pubblicato un teaser dell'attesa stagione 6 : Epic Games ha finalmente pubblicato il teaser per la stagione 6 di Fortnite, riporta Fortniteintel.L'annuncio è stato lanciato in rete alle 16:00 ora italiana da Epic stessa, dando dunque ufficiale conclusione alla stagione 5 e aprendo le porte alla nuova stagione 6. Quest'ultima, infatti, avrà inizio tra appena tre giorni, ovvero il giovedì 27 settembre.L'immagine postata, come possiamo vedere, ricalca moltissimo quanto fatto per la stagione 5.

Previsioni Fortnite Stagione 6 : uscita - come cambia la mappa e skin per le armi : Tutto pronto per Fortnite Stagione 6, il nuovo terremoto che si appresta ad arrivare in Battaglia Reale e Salva il Mondo, ma chiaramente l'immagine che vedete qui sopra è solo un concept di fantasia. Una delle novità sicure è l'audio spaziale, come abbiamo illustrato dettagliatamente qui. come sempre Epic Games infarcisce i giorni e le settimane precedenti di misteri, eventi inspiegabili e molto altro. Questa volta in vista di Fortnite Stagione

Audio spaziale in Fortnite Stagione 6 - come migliorerà per cambiare il gameplay : Fortnite Stagione 6 inizierà il 27 settembre, come è stato annunciato ieri e arriverà anche con un importante bonus XP. come sempre ci saranno importanti novità, come ci si attende dalla fine di una Stagione, ma questa volta gli aggiornamenti arriveranno anche per l'Audio con la versione c6.00. In particolare sull'Audio spaziale, cioè in Fortnite ci saranno migliorie sul rumore dei passi. C'è una lunga lista di miglioramenti: la prima cosa

Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 6 di Fortnite : Epic Games ha finalmente svelato la data di inizio dell'attesa Stagione 6 di Fortnite!L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sull'account ufficiale Twitter, dove viene comunicato che la nuova Stagione prenderà il via il prossimo 27 settembre.Dall'annuncio, inoltre, apprendiamo che per celebrare l'arrivo della Stagione 6 è stato reso disponibile un bonus del 400% per i punti XP, che sarà attivo per tutto il weekend fino al 24

Ufficiale data di uscita di Fortnite Stagione 6 : come cambierà la mappa? La immagina un fan : Fortnite Stagione 6 sta arrivando, ormai abbiamo anche una data di uscita Ufficiale! Ormai tutti aspettano l'inizio della nuova Stagione, che avverrà nel mese di settembre. Tutti pensavano che sarebbe accaduto il 25 o il 26 settembre, ma non è così e l'ha dichiarato la stessa Epic Games: di sicuro succederà qualcosa di "scoppiettante". Il cubo viola Kevin si è ormai sciolto nel lago e molto probabilmente creerà un vulcano, ma non ci sono