Formula E – Mediaset trasmetterà il mondiale in esclusiva per le prossime 5 stagioni

sportfair

: La #FormulaE verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro sulle Reti #Mediaset per le prossime cinque stagioni, in dire… - QuiMediaset_it : La #FormulaE verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro sulle Reti #Mediaset per le prossime cinque stagioni, in dire… - Dtti_digitale : La Formula E in esclusiva sulle reti #Mediaset fino al 2023: Per le prossime cinque… - matteob90 : RT @Digital_Day: Mediaset estende l'accordo: la Formula E in esclusiva fino al 2023 -

(Di giovedì 27 settembre 2018)E inper le. Fino 2023, in diretta e in Hd nell’offerta in chiaro Per lecinquelo spettacolaredi automobilismoE con E-Prix in diretta su circuiti urbani delle più grandi città del mondo continuerà ad essere trasmesso indalle reti. Lo rende noto il gruppo di Cologno Monzese, precisando di aver siglato un accordo quinquennale con laE Holdings. Sulla scia del successo della stagione appena conclusa, l’E-Prix di Roma del 14 aprile scorso ha registrato su Italia1 il 9,6 % di share con 1,2 milioni di telespettatori,ha deciso di confermare la competizione nella propria offerta sportiva in chiaro e senza abbonamento, estendendola fino al 2023. Il campionato Abb FiaE delle velocissime monoposto elettriche a emissioni zero potrà dunque ...