Formula E live su Mediaset per altre 5 stagioni

Formula 1 live oggi - Gp Singapore in diretta streaming e tv : Il Mondiale di Formula 1 torna in pista a Singapore, con il Gp numero 15 della stagione che si disputerà sul circuito cittadino domenica 16 settembre in notturna, alle ore 14:10 italiane. Il Gp di Singapore sarà trasmesso in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1 HD, in 4K HDR. La gara sarà visibile in chiaro e gratuitamente su TV8, ma solo in differita a partire dalle 21:15. L’ultimo Gran Premio, quello di ...