Formula 1 | Vettel e il mental coach

Formula 1 - Ferrari - Vettel saluta e omaggia Raikkonen : 'Il miglior compagno di team' : Il titolo iridato sta diventando una montagna sempre più difficile da scalare per Sebastian Vettel, attualmente distante 40 lunghezze dal leader della classifica piloti, Lewis Hamilton. In vista del Gran Premio di Russia, durante il quale avra' probabilmente l'ultima chance per tentare l'attacco al rivale della Mercedes, nella speranza di ricominciare a risucchiargli punti pesanti, il fuoriclasse tedesco ha rilasciato un'intervista ad Autosport, ...

Formula 1 - secondo Ecclestone il mondiale piloti è chiuso per Vettel : Per Bernie Ecclestone il mondiale è di fatto concluso: se pur matematicamente ancora aperto, visti i 40 punti che separano Vettel da Hamilton a fronte di 150 disponibili, per il pilota tedesco non ci sono speranze. Per poter farcela del resto, Vettel dovrebbe vincere tutte le prossime gare con l'inglese secondo.Più che i meriti del pilota inglese, a decidere a suo favore sono stati gli errori della Scuderia Ferrari, in particolare negli ultimi ...

Formula 1 - Test Pirelli - day-2 : Vettel completa 121 giri con la Ferrari : Il quattro volte campione del mondo tedesco, che oggi ha preso il posto del futuro compagno di squadra Charles Leclerc a bordo della SF71H, ha completato 121 giri, mentre il finlandese del team di ...

Formula 1 - test Pirelli in Francia : 121 giri per Vettel sulla Ferrari SF71 H : Dopo il gran lavoro svolto da Charles Leclerc , nel Day-2 dei test Pirelli è toccato a Sebastian Vettel salire sulla SF71 H. Al Paul Ricard di Le Castellet, il tedesco ha completato 121 giri , contro ...

Formula Uno - Vettel ci crede ancora : Sochi ultima chiamata : Sebastian Vettel non molla la corsa al titolo iridato: nonostante i 40 punti di distanza da Lewis Hamilton, il pilota della...

Formula 1 - a confronto vittorie e pole di Hamilton - Vettel e dei campioni del passato : I record di pole o vittorie sono traguardi, si sa, che possono essere ottenuti in intervalli di tempo molto diversi: Jean Alesi, ad esempio, ci ha messo 130 GP per ottenere una vittoria; nello stesso ...

Formula 1 - Vettel alla Bild : 'Credo nel Mondiale. Se potessi chiederei tanti consigli a Schumi' : "Se stesse bene, chiederei tanti consigli a Schumi". Sebastian Vettel confessa alla Bild che vorrebbe al suo fianco il sette volte campione del mondo di Formula 1 per ascoltare i suoi preziosi suggerimenti. "Non tanto sul mio stile di guida, ma sul lavoro all'interno del team e sulle politiche della Formula 1", dice il pilota della Ferrari, ...

Formula 1 - Newey svela il punto debole di Vettel : 'commette errori sotto pressione' : È stato l'artefice dei numerosi successi della Red Bull tra il 2010 e il 2013, mettendo a disposizione di Sebastian Vettel una monoposto pressoché perfetta e innovativa sotto l'aspetto aerodinamico che, unita al talento del pilota tedesco, ha permesso a quest'ultimo di conquistare ben 4 titoli mondiali di Formula 1. Adrian Newey, direttore tecnico della scuderia anglo-austriaca, è indubbiamente uno degli addetti ai lavori che conoscono meglio ...

Formula 1 - GP Singapore : Hamilton proprio come Ali - un gancio al Mondiale. Ma Vettel non è ko : E' stato un gancio fortissimo. Non ancora quello del ko ma molto importante. La vittoria di Lewis Hamilton a Singapore, senza dimenticare la superlativa pole position di sabato, sul campionato pesano ...

Formula 1 - Vettel dopo il GP Singapore : 'Non avevamo velocità e passo gara' : E' un Sebastian Vettel sconsolato al termine del Gran Premio di Singapore, nel quale ha conquistato il terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un risultato che certo non fa bene ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - GP Singapore 2018 : Hamilton vola a +40 su Vettel! : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori dopo Gran Premio di Singapore 2018 a Marina Bay. Lewis Hamilton vince ancora e vola in fuga, i punti su Vettel adesso sono 40(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Diretta Formula 1 live/ Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore! Terzo posto per la Ferrari di Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Diretta Formula 1 Singapore live/ Hamilton in testa - Verstappen torna davanti alla Ferrari di Vettel! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:06:00 GMT)

Formula 1 - GP Singapore. Vettel : 'Qualifiche confuse - non è ciò che volevo'. Raikkonen : 'Fatica con le gomme' : "Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti". E' deluso e non lo manda a dire Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore dove non è andato ...