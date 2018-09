Formula 1 - Sochi ospita il Gran Premio di Russia

quattroruote

(Di giovedì 27 settembre 2018), la perla del Mar Nero,la sedicesima prova del Mondiale di1 2018: ildi.Hamilton sugli scudi. Dopo la vittoria di Singapore, il pilota della Mercedes è arrivato inpiù carico che mai. A sei gare dalla fine del campionato, linglese può contare su 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, suo unico e diretto rivale. Le cose non sono andate bene alla Ferrari nelle ultime corse: ci si aspettava una vittoria in Italia, che non è arrivata, così come non è arrivato il riscatto nella notte di Singapore. Hamilton potrebbe mettere una seria ipoteca sul titolo vincendo in, dove la Mercedes ha sempre vinto: con Lewis nel 2014 e nel 2015, con Rosberg nel 2016 e lo scorso anno con Bottas. A differenza di Singapore, la Ferrari dovrà preoccuparsi solo delle Frecce dArgento, perché entrambe le Red Bull Racing dovrebbero rimediare delle penalità ...