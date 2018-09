Formula 1 | Alonso | ' Il mio tempo qui è finito'

Formula 1 - Fernando Alonso a Sky Sport : 'La Tripla Corona non basta - voglio fare la storia' : Quell'immagine che i tifosi vedono è una foto da condividere con tutto il mondo". Guarda tutti i video Il pronostico: "Vince Vettel davanti a Raikkonen e Hamilton" Infine, un pronostico sulla gara di ...

Formula 1 - GP Monza. Scintille Alonso-Magnussen : 'Non vedo l'ora che si ritiri' : Le qualifiche del sabato sono state dominate dalla sfida tra Ferrari e Mercedes per determinare le prime posizioni, ma nelle retrovie è successo anche molto altro. In chiusura di Q2, infatti, Fernando ...

Formula 1 - l'ultimo GP di Fernando Alonso a Monza : 'Grazie Italia' : Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. ...

Formula Uno - il terribile incidente di Alonso a Spa-Francorchamps : Fernando Alonso ha corso diversi gran premi in Belgio, sul circuito di Spa, questa volta però il fuoriclasse spagnolo si ricorderà tanto di questa gara visto che è stato un vero e proprio miracolato. ...

Formula 1 - GP Belgio : tra Alonso e la Red Bull è scontro infinito. Lo spagnolo : 'Ho detto no sei volte' : Fernando Alonso ha dichiarato di aver rifiutato sei diversi approcci dalla Red Bull, di cui due quest'anno, a pochi giorni dall'annuncio della sua uscita di scena dalla F1, ma il boss del team ...

Formula 1 - Red Bull : 'Avevamo un accordo con Ricciardo. Alonso? Mai parlato con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

Formula 1 - conferenza GP Belgio 2018. Alonso : 'Non è più la mia F1'. Ricciardo : 'Non ho lasciato per Verstappen' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in diverse categorie. A ...

Formula 1 - GP Belgio : Vettel lancia la sfida alla Mercedes. 'Gap non incolmabile. Ricciardo mi ha sorpreso - Alonso no' : Seb e la Ferrari ci credono. Vettel vuole il titolo mondiale, sia piloti che costruttori e lo fa capire chiaramente alla vigilia delle prove libere di Spa. Il ritorno della Formula 1 in Belgio ...

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton saluta Alonso. 'Il miglior rivale di sempre' : "Lo sport regala sempre sorprese, come una partita a scacchi, è in base a come ti posizioni che gli altri trovano il modo di comportarsi di conseguenza". "Il miglior rivale di sempre" "È stato uyno ...

Formula 1 - parla Fernando Alonso : 'Ho rifiutato io la Red Bull' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in categorie differenti. Per il ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Tutti lo vogliono : tra IndyCar - WEC - Nascar e Formula E. Gli scenari futuri : Fernando Alonso sembra essere l’uomo più appetibile dell’universo motoristico in questo momento. Dopo il suo addio alla Formula Uno, tutte le altre categorie sembrano volere lo spagnolo, uno dei piloti più amati dal pubblico e che riesce sempre a fare parlare di sé. Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans pochi mesi fa e in questa stagione ha partecipato anche al Mondiale Endurance (WEC) ma c’è ...

Alonso : "Lascio la Formula 1 perché è diventata troppo scontata" : Monotonia e prevedibilità. Ecco le ragioni che hanno spinto Alonso a lasciare la F.1 dal 2019, come da lui comunicato nell'annuncio del 14 agosto. Lo ha detto lo stesso pilota spagnolo nella ...

WEC - che frecciata di Alonso alla Formula 1 : “è diventato uno show povero - vi dico i motivi” : Nel corso della conferenza che apre il week-end WEC a Silverstone, il pilota spagnolo non ha usato mezzi termini per definire la Formula 1 Non sono passati nemmeno molti giorni dall’addio di Fernando Alonso alla Formula 1, che lo spagnolo ha già lanciato le prime frecciate contro un mondo che non lo vedrà più protagonista a partire dalla prossima stagione. Photo4 / LaPresse Nel corso della conferenza stampa che apre il week.end WEC ...

Formula 1 - la McLaren punta ancora sulla Spagna per il dopo-Alonso : vicino Sainz (RUMORS) : Ormai è ufficiale: Fernando Alonso lascia la Formula 1 [VIDEO]dopo due titoli mondiali vinti con la Renault 2005 e 2006, 37 vittorie conquistate, 22 pole-position e 97 podi. Il campione asturiano ha comunicato personalmente la sua decisione, dicendo che dopo 17 anni da protagonista del Circus preferisce cambiare aria, volgere le sue attenzioni altrove e andare alla ricerca di nuove sfide. Anche se mancano ancora diversi mesi alla fine di questa ...