Ford S-Max e Galaxy cambiano marcia | ma sempre fedeli al Diesel

La Ford ha aggiornato la gamma delle due multispazio più grandi della propria gamma, la S-Max e la Galaxy . Nuove motori zzazioni, trasmissioni automatiche e dotazioni ampliano l'offerta delle due sette posti, rendendole più efficienti, sicure e confortevoli.Fino a 240 CV. Per la prima volta i due modelli della Casa americana sono disponibili con un motore turbodiesel 2.0 EcoBlue nelle versioni da 120, 150 e 190 CV, oltre che nella variante

Ford - cura drastica per attività in UE : ipotesi taglio 24 mila posti lavoro e stop a Mondeo - Galaxy e S-Max : LONDRA - Ford potrebbe tagliare fino a 24.000 posti di lavoro e fermare la produzione di modelli come Mondeo, Galaxy e S-Max nel tentativo di rilanciare la sua attività europea. Secondo quanto...