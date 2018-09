Flat tax | superamento della Fornero e reddito di cittadinanza | cosa prevede l' accordo

Le misure della manovra : dal reddito di cittadinanza a Flat tax - Equitalia e Fornero : Dopo le pressioni, alla fine la linea Tria sul deficit è stata sfondata. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento'. Così i due vicepremier, ...

Manovra : condono fino a 100.000 euro - Flat tax a due aliquote entro il 2021 : ...ma poi ripreso senza il ministro dell'Economia Giovanni Tria il vertice di governo che anticipa il Consiglio dei ministri decisivo per scrivere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...

Def - spunta bozza in Pdf. Due aliquote per la Flat tax - entro il 2021 - : Pace fiscale per liti fino a 100mila euro, pensione di cittadinanza a 780 euro. Ma il governo: "Molti punti già superati"

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

Manovra : taglio a detrazioni spese mediche e mutui per finanziare reddito di cittadinanza e Flat tax : 27 settembre 2018 - Mentre proseguono le schermaglie fra gli azionisti della maggioranza ed il ministro dell'Economia Tria sui numeri della legge di Bilancio , i tecnici di Lega e M5S studiano il modo per alleggerire il più possibile l'impatto della Manovra sul 2019, al di là della volontà espressa ...

Flat tax - commercialisti critici su tetto 100mila euro per partite IVA : "L'introduzione della Flat tax per redditi fino a 100 mila euro rischia di trasformarsi in un boomerang ed essere un disincentivo alla crescita". E' quanto ha dichiarato a Teleborsa il Presidente dell'...

Intesa M5s-Lega : Deficit/Pil al 2 - 4% con reddito - Fornero e Flat tax nella manovra - e Tria si adegui : Asse Lega-Cinquestelle per chiedere al ministro dell'Economia di sforare il rapporto Deficit/Pil. 'Tanti burocrati a mettere i bastoni tra le ruote. Ma aboliremola povertà', dice Di Maio chiedendo un nuovo vertice prima del Consiglio dei ministri di ...

La Flat tax si restringe e la Lega si consola : "Saniamo anche l'Iva" : La flat tax si restringe sempre più mentre la pace fiscale si allarga fino a includere i contenziosi sull'Iva, che erano esclusi per i problemi che una sanatoria di questo tipo può sollevare nei rapporti con l'Ue.La riforma fiscale sarà il piatto forte della Lega nella sessione di bilancio insieme a quota 100 sulle pensioni. Per questo ieri il sottosegretario al Tesoro Massimo Bitonci ha annunciato che tra le ipotesi alle quali sta lavorando il ...

Flat tax in vista : maxi-sconti per le partite Iva - un contentino a dipendenti e collaboratori : Ecco le simulazioni: i vantaggi più consistenti andranno ai professionisti, al palo i collaboratori a contratto

Flat tax regime forfetario 2019 : a chi conviene l’opzione? : La strada tracciata in tema fiscale nella prossima Legge di bilancio sembra ormai essere quella di una Flat tax riservata ai professionisti e partite Iva con regime forfetario. Troppo costosa infatti la tassa piatta generale e per tutti, tanto da essere rinviata al 2020, quando il Governo pensa i tempi saranno maturi per ampliare la platea. Uno dei temi più dibattuti riguarda la Flat tax che, però, alla luce dell’intervento che sembra ...

Decreto Dignità + Flat tax = Boom di finte partite Iva. L'allarme dei direttori del personale : Il combinato disposto di Flat tax per le partite Iva e Decreto Dignità rischia di produrre un effetto imprevisto: rendere il lavoro ancora più precario compensandolo, forse e solo in parte, da un lieve incremento salariale. Come? Producendo un Boom di "finti" lavoratori autonomi. È L'allarme lanciato dall'Associazione italiana dei direttori del personale, le figure manageriali che all'interno delle aziende svolgono, tra le ...

Manovra - Roventini : no extra-deficit per finanziare Flat tax : Vicino ai 5 Stelle, tra i papabili ministri dell'Economia nei giorni delle trattative post-elettorali, Roventini, professore associato alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, ammetterebbe un rialzo ...

Sondaggi - priorità? Né Flat tax né reddito di cittadinanza : la Fornero. M5s-Lega al 60%. Torna Berlusconi e da solo vale l’1% : Un’ampia maggioranza continua a sostenere il governo Conte a quasi 4 mesi dal giuramento al Quirinale. Eppure la priorità non sono né la flat tax né il reddito di cittadinanza. Per la gran parte degli intervistati del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 il primo punto dell’agenda dell’esecutivo dovrebbe essere la riforma della legge Fornero. Più precisamente un terzo del campione, il 34 per cento, risponde che la prima ...

Manovra - Meloni : “Se non c’è Flat tax e taglio tasse - faccio campagna contro. Ho paura del M5s su economia” : “Manovra? Pretendo che ci sia la flat tax e un rivoluzionario taglio delle tasse. Ho paura che il M5s abbia sostenuto Salvini sul tema dell’immigrazione, pur non condividendone la posizione, per chiedere in cambio di decidere sulle materie economiche. Se la Lega accetta questo scambio, io voto contro la Manovra e faccio pure la campagna contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla leader di Fratelli d’Italia, ...