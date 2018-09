Figliomeni-Rollero | Bene sgombero insediamento abusivo Muratella

Figliomeni-Rollero : piazza della Radio invasa da senzatetto e nomadi : Roma – “Oramai non passa giorno dove in una piazza, in un parco oppure in un angolo di strada della nostra amata citta’ non ci sia degrado e bivacco. Una denuncia che sul territorio di Roma arriva insistente da diversi residenti e cittadini di vari quadranti di questa citta’, come ad esempio coloro che vivono nella zona Marconi e’ quella che chiede di riconsegnare piazza della Radio a Roma e all’intero ...

Figliomeni-Rollero : chiediamo sgombero campo nomadi Castel Romano : Roma – “Sono ormai diversi mesi che gli automobilisti che transitano sulla Via Pontina, in particolare nella zona adiacente il campo nomadi di ‘Castel Romano’ si e’ obbligati a convivere con questa situazione di illegalita’ dove, sia giorno che di notte, si rischia di essere presi di mira con delle vere e proprie sassaiole ponendo in serio pericolo gli automobilisti che transitano sulla ...

Rollero-Figliomeni : Urge intervento parco giochi Piazza Consoli : Roma – “Il parco giochi situato in Piazza dei Consoli presso il quadrante Tuscolano e’ un bene per i bambini e rappresenta da sempre uno degli spazi protetti dove poter giocare in sicurezza. Tuttavia si sta trasformando in una zona off limits per i piu’ piccoli a causa della scarsa manutenzione e noncuranza che portano quotidianamente cittadini e residenti a chiedersi continuamente se questo immobilismo generato da ...

Figliomeni-Rollero : Verano da anni verte in stato abbandono - danno per parenti : Roma – “Il Cimitero Monumentale del Verano versa ormai da troppi anni in uno stato di abbandono pietoso, tra cappelle divelte, oggetti trafugati, verde incolto, viali dissestati, guano che ricopre le tombe, ma la vergogna sembra senza fine. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini che ci documentano, anche attraverso alcune foto, di alcuni punti all’interno del cimitero dove e’ interdetto l’accesso ...

Figliomeni-Rollero : Stazione Torre Angela al buio - tutelare sicurezza : Roma – “Sono diversi giorni che ciclicamente le strade adiacenti la Stazione Metro C di Torre Angela restano al buio, molto spesso infatti ci si trova a dover camminare senza sapere dove si mettono i piedi o, peggio, a doversi guardare intorno per paura di incontrare ‘loschi’ personaggi, senza neanche poter vedere bene di chi si tratta”. “Gli utenti che giornalmente usufruiscono della Stazione di Torre Angela ...

Figliomeni-Rollero : manutenzione alberi nulla - altra strage sfiorata : Roma – “Ennesima strage sfiorata a Roma ieri con il crollo di un enorme albero nei pressi del cimitero del Verano che dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la manutenzione delle alberature e’ totalmente inesistente”. Lo dichiarano in una nota congiunta Francesco Figliomeni presidente del gruppo misto in Assemblea Capitolina e il Presidente del club delle liberta’ per le politiche sociali ...

Auto in via della Lupa a Roma - Figliomeni-Rollero - Fi - : 'Area pedonale ostaggio di menefreghismo Raggi' : "Un video di un minuto e sei secondi per capire come nella Capitale certa gente può fare quello che vuole", scrivono in una nota congiunta il consigliere comunale del gruppo misto e il Presidente del ...

Figliomeni-Rollero (FI) : Roma - situazione trasporti è da terzo mondo : Roma – “Corse ogni quindici, trenta minuti, vagoni da carro bestiame, banchine affollate e un caldo asfissiante. Questo e’ il quadro disarmante offerto dalle linee della metropolitana di Roma. Mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi parla di interventi di manutenzione alle linee tranviarie. Per non parlare di autobus super affollati e aria condizionata inesistente. La verita’ e’ che il trasporto pubblico e’ ...

Figliomeni-Rollero (FI) : Disabile ‘sequestrata’ per mancata rimozione rami : Roma – “È paradossale che dopo quindici giorni, a seguito del nubifragio di meta’ luglio, il Servizio giardini del dipartimento Ambiente non abbia ancora rimosso i tantissimi rami dell’albero caduto nei pressi di via Carlo Alberto 31 a due passi dalla centralissima piazza Vittorio”. “Ma quello che e’ vergognoso e’ che nessuno sia intervenuto pur avendo riscontrato che tali rami impediscono ...

Figliomeni-Rollero : guerra aperta in periferia tra commercianti e ambulanti : Roma – “Oramai e’ guerra aperta nella zone periferiche e centrali di Roma tra commercianti e venditori ambulanti. I commercianti sono stanchi di subire i continui soprusi dei venditori ambulanti ormai delusi dalle false promesse di questa amministrazione comunale e dalla sua inerzia nell’affrontare le problematiche, non sono disposti ad accettare tale situazione d’illegalita’ oltre a quella subita fino ad ...

