Figc : la Lega Dilettanti designa 5 consiglieri federali : Si sta per concludere il percorso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti che vedrà, alla fine di questa settimana, le ultime assemblee dei suoi Comitati Regionali. Gli appuntamenti, che condurranno il 6 ottobre all’Assemblea della LND ed il 22 a quella federale, si sono resi necessari per raccogliere le designazioni per cinque consiglieri federali. Le società hanno condiviso le indicazioni del Consiglio Direttivo e designato, ...

Figc - la Lega di A ha incontrato le componenti federali. Miccichè : 'C'è coesione - vogliamo un candidato unico' : Unità di intenti sulle riforme 'non più rinviabili', ma senza riferimenti ufficiali ad eventuali accordi sul candidato alla presidenza della Federcalcio. È questo, secondo la Lega di serie A, l'esito ...

Figc : incontro 'ribelli' con Lega di A : ANSA, - ROMA, 20 SET - È in corso presso un hotel di Roma, l'incontro tra i presidenti di Lega dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia con la Lega di Serie A, per discutere delle strategie in vista delle ...

Caos serie B : sì Tar Lazio a istanze di Figc e Lega : E' stata rinviata al 28 settembre prossimo l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. Lo ha deciso il ...

Calcio : il Tar accoglie il ricorso Figc-Lega B - resta per ora il format a 19 : In altre parole il format del campionato di B resta per il momento a 19 squadre e le udienze fissate da Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, per il 21 e 24 settembre alla ...

E’ sempre più caos : ricorso Figc contro Vibonese - Lega Pro e Messina : tutti i dettagli : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) contro l’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. e nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché della A.C.R. Messina S.r.l. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d’Appello della medesima FIGC, di cui al C.U. n. 20/CFA del 20 agosto 2018, che, in accoglimento del gravame ...

Figc : la Lega Nazionale Dilettanti indicherà 2 donne in Consiglio : Il Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti indicherà due donne per la carica di consigliere federale Figc. Lo ha annunciato il presidente Cosimo Sibilia, nella riunione odierna a Roma, organizzata per affrontare le questioni Legate al percorso che condurrà, il prossimo 22 ottobre, tutte le componenti federali ad eleggere la nuova governance della Federcalcio. All’ordine del giorno il recepimento del nuovo Regolamento elettorale, ...

Figc - Miccichè avverte : 'La Lega di A non può avere un ruolo passivo' : 'La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio': così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la ...

Figc - Miccichè : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo” : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio”: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà “promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono ...

ECA - da Spalato novità su calciomercato - Figc e Lega [DETTAGLI] : L’ECA (European Club Association), cioè l’organismo che comprende le più importanti società europee, si è riunito a Spalato, in Croazia. Tra i temi di discussioni principali quello del delle competizioni europee, ma anche quello relativo al calciomercato. Se per quanto riguarda le competizioni europee sembra che si vada incontro alla costituzione di una terza coppa continentale, pare che la riunione dell’ECA abbia portato ...

Salvini contro la Lega (calcio) : “crollo ponte? Si fermi la Serie A”/ Fabbricini - Figc : solo con stop generale : Crollo ponte Genova, Salvini contro la Lega (calcio): "si fermi tutta la Serie A". Replica del commissario Figc Fabbricini, "fermi solo con stop generale di tutti gli eventi"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Lega di B : "La Figc è stata lungimirante" : Il presidente, Mauro Balata, anche a nome di tutta la Lega B, ringrazia la Federcalcio, e in particolare il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, per la 'lungimirante decisione' di prevedere ...