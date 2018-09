Festival della Scienza ' 18 | Esperimenti in Cortile | i ragazzi dell' ITT ci saranno!

Cultura - arte - libri e laboratori : sabato 29 settembre in via Verdi a Mestre va in scena il Festival 'Dire Fare Creare - Festa della ... : Street art e uncinetto Dalle 14.30 fino alle 22 è stata organizzata una ex tempore collettiva, mentre con il passare delle ore si susseguiranno diversi artisti di strada, tra giocoleria e spettacoli. ...

"Voce 'e sirena" - il film di Dionisio getta una luce su Città Della Scienza al Napoli Film Festival. : Vari sono infatti i contributi nel corso Della narrazione, atipica forse ma non meno efficace, da parte di esponenti Della cultura e del mondo dell'arte a Napoli, come il fotografo Antonio Biasiucci, ...

Next - a Trieste il Festival della ricerca scientifica : Titolo dell'incontro: "Manipolare il clima scienza o fantascienza?" • ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE Qual è lo stato dell'arte della ricerca in robotica oggi? Cosa dobbiamo aspettarci? I robot ...

Festival internazionale della Robotica al via. "Non temete : automi semplificano la vita" : Dal 27 settembre al 3 ottobre Pisa mette in scena le ultime novità della Robotica internazionale. Il Presidente Arpa Franco Mosca: i robot non ci ruberanno il lavoro, a patto che si cominci subito a ...

NAPOLI FILM Festival 20 - Il programma della Videoclip Sessions : ... Ita, 2018, 4', - Musica Fruit Joy Big Band This Love [Id.] di Sefárdico , Usa, 2018, 3', - Musica Toma Per il NAPOLI FILM FESTIVAL diventa opportuna l'indagine nel mondo dei Videoclip musicali. ...

Dal 27 settembre al 3 ottobre torna il Festival Internazionale della Robotica : Il Festival Internazionale della Robotica si avvicina: dal 27 settembre al 3 ottobre 2018 Pisa si trasforma per il secondo anno consecutivo nella capitale della Robotica. Il programma delle iniziative è stato presentato nella Sala Baleari del Comune di Pisa alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti; il direttore del Festival Franco Mosca; il direttore artistico Renato Raimo; la direttrice del “Centro di ricerca Enrico Piaggio” ...

Festival della Dignità Umana 2018 : "Speranza di futuro" : ... 2015, , la povertà , 2016, , il dono e la gratuità , 2017, , pone quest'anno il tema 'Speranza di futuro' al centro di numerosi incontri, appuntamenti per le scuole, spettacoli teatrali e musicali, ...

A Pisa il “Festival internazionale della robotica” tra Robot - Scienza e Spettacolo : Un calendario di 93 appuntamenti, tra spettacoli, mostre, conferenze e workshop, per il Festival internazionale della Robotica che si svolgera’ a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre. Tra questi anche la prima mondiale della Robot-Opera, in programma il 29 settembre alle 21 all’auditorium Caruso di Torre del Lago (Lucca): protagonista di ‘Dr Streben’ sara’ Face l’umanoide sviluppato dal centro di ricerca Enrico ...

Pisa - dal 27 settembre al 3 ottobre torna il Festival della robotica : Il sapere, la conoscenza e il progresso devono essere per tutti e la scienza crea ponti'. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, nella conferenza stampa di presentazione ringrazia l'istituto di ...

Festival della Cultura dei Cimini : Un tè con la scienza Biblioteca di Caprarola ore 17.00 , tutti i mercoledì, Iniziativa Culturale di approfondimento di specifiche tematiche a contenuto scientifico realizzata presso la biblioteca di ...

THE END OF NOW. Terni Festival internazionale della creazione contemporanea : un'esplorazione spaziale nell'universo urbano : Tra gli spettacoli in calendario, il 21 Settembre, Babilonia Teatri con Calcinculo dalla luna presentano un estratto del nuovo lavoro dedicato alla nostra realtà in cui finzione e verità si ...

Al 'Festival Mondiale della Marionetta' di Cartagine l'Italia presente con 2 spettacoli : Ben 70 gli spettacoli che si terranno nell'ambito dell'evento e oltre 20 i paesi partecipanti da tutto il mondo. La tetralogia di GEA, con il suo "Epilogo", con la regia di Fabio Omodei, sarà lo ...

Pisa. Presentazione del Festival internazionale della robotica : Venerdì 21 settembre alle ore 11.30 nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa (ingresso da piazza XX Settembre, 1)

Via al Festival della Letteratura Mediterranea : Le opere saranno selezionate da una giuria composta da due degli street artist più interessanti al momento, VladyArt e Massimo Sirelli, e da una tra le maggiori esperte del mondo graffiti e arte ...