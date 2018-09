Festa Roma | anteprima film Akhavan

GiovinBacco 2018. Torna la grande Festa del vino e del cibo di Romagna : special guest - i formaggi : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

GiovinBacco 2018. Torna la grande Festa del vino e del cibo di Romagna : special guest - i formaggi : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

GiovinBacco 2018. Torna la grande Festa del vino e del cibo di Romagna : special guest - i formaggi : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

Dalla Spezia e Sarzana a Roma per la maniFestazione del Pd : Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro. Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini vanno ...

Roma - case popolari di Tor Bella Monaca invase dalle blatte : “Non ci sono i fondi per la disinFestazione” : Invasi dalle blatte e impegnati in una lotta a colpi di disinfestazione, stracci intrisi di aceto, zucchero per attirare gli insetti e “casette” per imprigionarli. È quello che sta accadendo da agosto ad alcuni appartamenti nelle palazzine Erp – le case popolari – R8 di Tor Bella Monaca, quartiere periferico a est di Roma. “Non me ne parlare, non ci dormivo la notte per paura di trovarmele addosso!”, dice Jolanda. Ha 95 anni e qui ...

VIDEO - Il Miglio di Roma porta l'atletica nel cuore della Città Eterna : 'Una Festa dello sport' : Questa è una festa dell'atletica, in uno dei punti più belli del mondo, non solo della Capitale'. Mentre si prova a guardare già al futuro, alla Maratona di Roma: 'Abbiamo partecipato al bando con un ...

Il Messaggero compie 140 anni Festa a Cinecittà con Mattarella Cusenza : «È la casa dei romani» Nuova veste per il sito : : Presenti la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e i ministri della Pa, Giulia ...

Accadde oggi – 20 settembre 2015 - la Festa di Totti per le 300 reti con la maglia della Roma : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Berna : "Marcia per la vita" e contromaniFestazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - Ünder prepara una doppia Festa : gol e rinnovo : Ha una fame da lupo, e non considerate questa frase solo come un banale come un segno di appartenenza. Cengiz Ünder sa che il futuro sta passando proprio in questi giorni, ma non crediate che un ...

Claudio Baglioni accende Verona : l'Arena in Festa per i 50 anni di carriera del cantante romano. Guarda le foto del concerto : Spettacolo. Musica. E un grande tutto esaurito all' Arena di Verona per Claudio Baglioni , primo concerto di tre sere del suo nuovo tour ' Al centro ' per i cinquant'anni di carriera. Un grande festa ...

Genzano di Roma - arriva la Festa del pane : tra infiorata - tradizione e solidarietà : tradizione, rispetto per l'ambiente e solidarietà ai terremotati di Amatrice: questi i temi che faranno da filo conduttore alla XXX edizione della Festa del pane a Genzano di Roma che si terrà sabato ...

Peter Sellers sul manifesto della Festa del Cinema di Roma : Difficile trovare un personaggio Cinematografico capace di raccogliere i consensi di un pubblico più vasto. Adorato per 'la straordinaria carica comica, la brillante imprevedibilità delle sue ...

Roma : all'Atlantico live torna Kickit - la maniFestazione dedicata allo streetwear : ... in arte 'Airdononcicredo', il connubio tra moda e pittura è un must: il suo talento lo porta ad accostare ai quadri più famosi le sneakers lasciando il segno nel mondo fashion. Non mancheranno i ...