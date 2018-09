Fermato in Porsche senza patente a 280km h | si vanta con gli agenti | “Ho raggiunto i

fanpage

Austria, fermato a 338 km/h con la Porsche in autostrada: era senza patente

(Di giovedì 27 settembre 2018) La polizia austriaca non ha potuto nemmeno ritirargli la, perché al 34enne al volante era stata già ritirata per precedenti e gravi infrazioni . Per lui è scattata comunque una denuncia.