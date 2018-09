Fatturazione elettronica | come sfruttarne i vantaggi senza subire il trauma del

Fatturazione elettronica - come funziona per le imprese private e cosa cambia : Al via l’obbligo di Fatturazione elettronica anche tra privati: come funziona, passaggi da seguire e invio. cosa fare

Fatturazione elettronica : che cos'è e come funziona - : Con il nuovo anno, arriva l'obbligo della cosiddetta e-fattura. Ecco che cosa cambia e quali sono le procedure per generarla e inviarla, sia tra privati che verso la pubblica amministrazione

Fatturazione elettronica - come funziona per le imprese private e cosa cambia : Al via l’obbligo di Fatturazione elettronica anche tra privati: come funziona, passaggi da seguire e invio. cosa fare

Zucchetti - 230 tappe per parlare di Fatturazione elettronica : Numeri che da soli mostrano quanto sia stato importante lo sforzo di Zucchetti per formare e informare partner, aziende e professionisti su un tema che da mesi risulta centrale per l'economia ...

Partiva Iva : minimi esclusi dall'obbligo di Fatturazione elettronica : Novità in arrivo per i titolari di Partite Iva. Secondo quanto riporta, il sito delle piccole-medie imprese Pmi.it il Ministero dell'Economia starebbe studiando un provvedimento che escluda i contribuenti minimi che rientrano nel nuovo Regime forfettario dall'obbligo di fatturazione elettronica e che allarghi la platea di coloro ...