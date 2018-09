Fare i nonni è un vero e proprio lavoro | vale uno stipendio di 2000 euro al mese

laragnatelanews

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il 2 ottobre come ogni anno si celebra la festa deie il portale ProntoPro, numero uno dei servizi in Italia, ha calcolato che il giusto compenso per i servizi che svolgono iper i nipoti puòre unodi ben. Per calcolare questo importo, sono state prese in considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa dai, e messe a confronto con le relative paghe orarie riconosciute ai lavoratori professionisti. Nei servizi presi in esame rientrano ad esempio : l’accudimento quotidiano dei bambini (anche se è difficile da quantificare), l’animatore (che in media guadagna 50l’ora) , il servzio di chef (in media 50a persona) e l’attività di colf che guadagna circa 7 l’ora. Ma i servizi non finiscono qui: c’è da mettere in conto l’autista privato per accompagnare i bambini in palestra o a scuola, il ...