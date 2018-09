FAO | più scambi di prodotti agricoli a livello regionale possono sollevare le economie

meteoweb.eu

: RT @Ansa_TerraGusto: L'accordo di collaborazione, firmato dal Commissario europeo per la Cooperazione Internazionale e lo... - massimobalestr1 : RT @Ansa_TerraGusto: L'accordo di collaborazione, firmato dal Commissario europeo per la Cooperazione Internazionale e lo... - LiguriaBT : #Travel #news dal mondo: Da Ue 70 milioni a Fao, più forte l'alleanza contro la fame -> - VenetoBT : #Travel #news dal mondo: Da Ue 70 milioni a Fao, più forte l'alleanza contro la fame -> -

(Di giovedì 27 settembre 2018) L’aumento della domanda di cibo in Africa può fungere da motore per lo sviluppo economico e il miglioramento della nutrizione in tutto il continente. Ma affinché ciò accada, i governi della regione devono investire di più nello sviluppo delle loro basi agro-industriali e nell’incrementare il commercio intercontinentale di, ha affermato il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva. Le importazioni alimentari in Africa da diversi decenni continuano ad aumentare, spingendo i consumatori a seguire diete meno nutrienti e contribuendo a livelli più elevati di obesità – limitando al tempo stesso le opportunità economiche per i produttori alimentari nazionali, ha osservato Graziano da Silva intervenendo ad un evento a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Facendo notare che il valore del mercato alimentare africano è previsto ...