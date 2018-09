Fan di World of Warcraft Classic? Con il biglietto virtuale potete giocare la demo della

Vela – J/70 World Championship : Petite ed EnFant Terrible-Adria Ferris al top dopo la giornata d’apertura : J/70 World Championship 2018: a Marblehead, Petite ed Enfant Terrible-Adria Ferris al top al termine di una giornata epica In cinque anni di regate la classe J/70 non si era mai trovata a fronteggiare condizioni come quelle che hanno segnato la giornata di apertura del J/70 World Championship, organizzato dallo Easter Yacht Club di Marblehead, una quarantina di chilometri a nord di Boston. Vento teso da sud e Oceano formato, tra ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Italia d’oro nel volteggio! Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini trionFano nel Pas de deux : Italia spumeggiante ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione. Il Pas de deux di volteggio ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione iridata, portando il Bel Paese in cima al mondo per la seconda volta dopo la vittoria di Sara Morganti nel paradressage. Un risultato storico, dunque, per l’Italia, che a Tryon (USA) si conferma una potenza internazionale nelle discipline equestri. Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un Fantastico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia stellare - le Farfalle trionFano a Kazan! Battute Russia e Bulgaria : Italia semplicemente stellare a Kazan, le Farfalle hanno vinto il concorso generale dell’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica e hanno così anche conquistato il trofeo del circuito itinerante: dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo in primavera arriva una nuova apoteosi per la nostra Nazionale che si conferma ai vertici internazionali. Una prestazione semplicemente stellare per le ragazze di Emanuela ...

Inizia oggi la collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World : oggi è stata pubblicata la patch 4.36, che segna l'inizio della collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World. Quest'ultimo aggiornamento porta il potente drago Rathalos, direttamente dal titolo di successo di Capcom, nel mondo di Final Fantasy XIV. I giocatori potranno affrontare questo pericoloso nemico in difficoltà Normale o Extreme per ottenere varie ricompense di gioco.I giocatori di Final Fantasy XIV Online di livello ...

FIFA eWorld Cup - Msdossary nuovo campione del mondo : 4-0 a SteFano Pinna! : E' Msdossary il nuovo campione del mondo di FIFA 18 , dopo aver battuto in finale Stefano Pinna si aggiudica la FIFA eWorld Cup e alza il trofeo nella strepitosa cornice della O2 Arena di Londra. Vittoria per 2-0 su Xbox e anche su ...

Red Bull Cliff World Series - i tuffi da 27 metri Fanno tappa tra le Alpi svizzere [GALLERY] : tuffi da 27 metri tra le Alpi svizzere, la Red Bull Cliff Diving World Series al giro di boa Domenica 5 agosto la quarta tappa del campionato 2018 va in scena a Sisikon: l’americano LoBue punta alla terza vittoria consecutiva. Prima volta in Svizzera per l’italiano Alessandro De Rose e per la categoria femminile Formaggio, cioccolata e… Cliff Diving! Sono questi gli ingredienti della quarta tappa della stagione 2018 della Red Bull Cliff ...

A Cinecittà World le vacanze si Fanno sempre più vive : ecco il nuovo cartellone degli eventi : A due passi da Roma, magari dopo aver fatto una capatina all’Outlet di Castel Romano, questa estate Cinecittà World le ha pensate proprio per tutti. Ad agosto, oltre a 30 attrazioni, 8 show al giorno, 6 aree a tema, alla Cinepiscina, alla spiaggia e agli ombrelloni, arriva anche un fitto cartellone di eventi per tutti i gusti a partire dal Cinema sotto le Stelle, dal 10 al 26: nella cornice della Cinecittà Street saranno proiettati film, ...

Beach volley - World Tour 2018 Agadir - Tokyo - Mersin. Vanni/Di SteFano già fuori a Tokyo. Quanta Italia ad Agadir e Mersin : torna Orsi Toth : Ancora una settimana densa di appuntamenti per l’ItalBeach in giro per il mondo. Lupo/Nicolai riposano dopo le fatiche di Gstaad e la delusione europea, così come Rossi/Caminati, in campo femminile Traballi e Puccinelli danno la caccia ad un risultato di prestigio all’Europeo Under 22 a Jurmala e torna, due anni dopo l’ultimo torneo assieme la coppia Menegatti/Orsi Toth e, tutto sommato, non c’è niente da festeggiare. Si ...

Beach volley - World Tour 2018 Haiyang. Austra e Usa trionFano nel 3 Stelle cinese : le prime volte dei “veterani” Seidl e Day : Austria, un po’ a sorpresa, tra gli uomini e Stati Uniti in campo femminile (con tre coppie tra le prime quattro) trionfano nel torneo 3 Stelle di Haiyang che laurea campioni gli austriaci Seidl/Waller, al loro primo successo nel circuito mondiale, tra gli uomini e le statunitensi Betsi Metter Flint, al terzo successo in carriera nel World Tour ed Emily Day, finalmente vittoriosa nel World Tour dopo la bellezza di 72 tornei.- In campo ...