Falsi incidenti a Napoli | coinvolti anche dei giudici

blogo

: Falsi incidenti stradali, 23 arrestati: ci sono giudici di pace, avvocati e medici - Corriere : Falsi incidenti stradali, 23 arrestati: ci sono giudici di pace, avvocati e medici - SkyTG24 : Falsi incidenti per avere rimborsi, arrestati avvocati e giudici - corrmezzogiorno : #Napoli Falsi incidenti: arrestati giudici di pace e avvocati -

(Di giovedì 27 settembre 2018)- La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha arrestato oggi 22 persone accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, corruzione semplice e favoreggiamento. Tra gli arrestati figuranotredi pace, diversi avvocati e consulenti tecniciin contenziosi riguardantistradali, risultati in alcune occasioni. Contestualmente agli arresti, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno avviato diverse perquisizioni con lo scopo di reperire materiale utile ai fini dell’indagine.L’indagine ha preso il via due mesi fa con ben 37 episodi di corruzione individuati dalla Guardia di Finanza. Il sistema per ottenere indennizzi da parte delle assicurazioni era ben oliato, poiché vedevacirca una ventina di avvocati, tredi pace e alcuni periti. I legali, secondo quanto sarebbe stato accertato dalle Fiamme Gialle, dettavano le sentenze ...