Fallout 76 | Bethesda annuncia le date della B E T A

Cross-play anche per Fallout 76? Bethesda smentisce - almeno per ora : E' senza dubbio l'annuncio del giorno: Fortnite riceverà il Cross-play tra varie console (in questo articolo ve ne abbiamo parlato nel dettaglio). Ma che ne sarà della funzionalità su Fallout 76? E' una domanda sicuramente legittima quella che si sono posti moltissimi giocatori, appassionati e fan della serie di Fallout. Come ben saprete Fallout 76 sarà solo ed esclusivamente online, richiedendo una perenne connessione Internet e un ...

12 anni - una rara forma di cancro e un desiderio esaudito da Bethesda : giocare a Fallout 76 : Wes è un bambino di 12 anni che vive in Virginia e che dall'età di appena cinque anni combatte con un neuroblastoma del quarto stadio, un tumore maligno neuroendocrino che colpisce in particolare i bambini più piccoli. Dopo aver combattuto con il tumore con tutte le proprie forze è arrivata la notizia che nessuno vorrebbe sentire: i medici hanno detto alla famiglia di Wes che nella situazione attuale sarebbe purtroppo indicato terminare ...

Fallout 76 : Bethesda potrebbe selezionare giocatori per dei test pre-beta : La beta di Fallout 76 è in programma per il mese di ottobre e, come già dichiarato in precedenza, avranno accesso alla fase coloro che hanno pre-ordinato il gioco. Tuttavia, un'ulteriore fase pre-beta potrebbe precedere la beta ufficiale. Non si tratta di una novità, Pete Hines già ne aveva parlato qualche tempo fa, ma ora sarebbe arrivata la conferma. Come riporta Gamingbolt, Hines ha recentemente risposto su Twitter per confermare la possibile ...

La natura online di Fallout 76 non è una scelta casuale? Bethesda sfrutta l’onda mediatica : È un Fallout 76 che continua ad alimentare dibattiti quello in arrivo nel corso del prossimo mese di Novembre, un capitolo della serie molto diverso rispetto ai canoni classici che i fan hanno imparato ad apprezzare nel corso degli anni. E questa potrebbe essere una strada a senso unico, con Bethesda che ha una visione ben precisa di quella che sarà l'evoluzione dei gameplay videoludici dello studio in vista del futuro. Il grande marasma ...

Bethesda conferma : in Fallout 76 ci saranno microtransazioni solo per gli oggetti cosmetici : Lo scorso mese erano giunte notizie relative alle microtransazioni di Fallout 76. Si tratta, come per molti altri giochi, di un argomento molto delicato ma, al tempo, sembrava che le microtransazioni del nuovo Fallout fossero legate solamente agli oggetti cosmetici.Ebbene, stando a quanto riportato da ResetEra, è arrivata la conferma di Pete Hines a Metro Game Central: "abbiamo microtransazioni in Fallout 76. Ma sono solo cosmetiche. Qualunque ...

Lunga vita a Fallout 76 : per Bethesda il gioco non terminerà mai : Manca poco meno di due mesi all'uscita di Fallout 76, il futuro GDR esclusivamente multiplayer che in queste settimane sta facendo parlare costantemente di sè. Qualche giorno fa, ad esempio, erano stati svelati dettagli sulla campagna, più in particolare sulle bombe nucleari, uno degli elementi più discussi sin dal loro annuncio. Ha fatto molto discutere, questa volta fortunatamente solo in positivo, il supporto a lungo termine che Bethesda ...

Bethesda ci spiega come funzioneranno gli "Eventi" di Fallout 76 : Fallout 76 non sarà certo a corto di contenuti. A parte una missione principale, secondo Bethesda, il gioco avrà molte altre attività a cui i giocatori potranno prendere parte. Una di queste cose saranno gli Eventi, un tipo di attività che è nuova per Fallout ma che i fan di titoli come Destiny conoscono abbastanza.Di recente, Game Informer ha pubblicato un articolo molto approfondito su Fallout 76, rivelando molti nuovi dettagli sul gioco.Tra ...

Fallout 76 : Bethesda svela alcuni dettagli sulla campagna : Come riportato da IGN, Bethesda ha rivelato qualche dettaglio in più sulla campagna di Fallout 76Anche se il gioco porrà un accento sul multiplayer - quando annunciato, Bethesda si riferì al titolo come un "RPG di sopravvivenza online" - questo non significa che rinuncerà agli elementi tradizionali basati sulla trama, con il team di sviluppo che chiarisce come Fallout 76 sarà ancora "guidato dalle quest".La notizia arriva da Game Informer. Gli ...

Fallout 76 : Bethesda presenta le armi nucleari con un simpatico filmato : Bethesda presenta le armi nucleari di Fallout 76 pubblicando un interessante filmato della serie "Vault-Tec presenta" intitolato "Pace atomica! Video sulle armi nucleari".Come possiamo vedere, il simpatico filmato ci insegnerà a sfruttare al meglio il "potere dell'atomo", ma vediamo insieme il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli al riguardo:Read more…

Fallout 76 per PC compare sul Windows Store : nessuna esclusività per Bethesda.net? : Nel corso delle ultime settimane, Bethesda si era prodigata a sottolineare a più riprese che Fallout 76 su PC non sarebbe arrivato su Steam né su altre piattaforme di distribuzione, rimanendo a tempo indeterminato una esclusiva per il launcher proprietario del publisher, Bethesda.net.Forse proprio per le decise dichiarazioni di Bethesda, siamo rimasti piuttosto sorpresi di apprendere via Wccftech che il gioco è comparso oggi sul Windows Store, ...

Bethesda svela i piani per il QuakeCon 2018 : DOOM Eternal - Fallout 76 e RAGE 2 tra i protagonisti : Con il QuakeCon 2018 che si avvicina rapidamente (dal 9 al 12 agosto), Bethesda ha deciso di rivelare maggiori dettagli su cosa possono aspettarsi i giocatori che parteciperanno alla conferenza e quelli che assisteranno all'evento da casa.Come riporta Dualshockers, venerdì 10 agosto l'evento principale di QuakeCon presenterà aggiornamenti su Quake Champions, RAGE 2 e The Elder Scrolls Online. Inoltre, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, ...

Un remaster di Morrowind e Fallout 1? Bethesda commenta questa possibilità : In occasione di un'intervista presso The Guardian il director di Bethesda, Todd Howard, ha commentato la possibilità che possa giungere un remaster dei classici quali Morrowind se non addirittura il primo Fallout.Ebbene lo sviluppatore ha commentato con le seguenti parole: "Sono felice che possiate giocare Morrowind su Xbox One, grazie alla retrocompatibilità. Sono molto felice che Microsoft, Sony, Nintendo e altri stiano rendendo più facile per ...