Fall of Light | Darkest Edition gira a 1080p e 30 FPS su PS4 Pro ed Xbox One X

Fall of Light : Recensione - Trailer e Gameplay : Quando Dark Souls incontra ICO nasce Fall of Light, il nuovo RPG isometrico che parla italiano, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver provato il titolo su PC Steam e Xbox One X. Fall of Light Recensione Fall of Light è la prima opera videoludica creata dal team Runeheads, incentrato sullo stile souls ma con meccaniche di gioco tratte da ICO, in cui il rapporto tra i due protagonisti presenti nel titolo ...