Fabio Basile al GF Vip | “Silvia Provvedi ha lo sguardo spento | soffre”

Chi è Fabio Basile? Dalla medaglia alle Olimpiadi di Rio 2016 alla casa del Grande Fratello Vip [GALLERY] : Chi è Fabio Basile? Il judoka italiano alla casa del Grande Fratello Vip 2018 Inizia oggi la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Diversi concorrenti, già conosciuti nel mondo dello spettacolo, saranno coinquilini nella stessa casa, tra nuovi amori che sbocceranno, litigi in diretta tv e tanto spettacolo. Tra i concorrenti ci sarà anche qualche personaggio del mondo dello sport, come ad esempio il giovane Fabio Basile. Classe ...

Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 : Fabio Basile C’è un campione olimpico tra i concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Fabio Basile. Grande Fratello Vip 2017: chi è Fabio Basile Fabio Basile è nato il 7 ottobre 1994 a Rivoli, in provincia di Torino. E’ un judoka, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, nella categoria 66 kg. Ha avuto la meglio nello scontro finale sul campione del mondo in carica, il sudcoreano An Ba-ul, ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : disastro Fabio Basile. E’ subito fuori! Ancora Giappone oro tra le donne : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella ...

Judo - Mondiali 2018 : Fabio Basile eliminato al primo turno dal portoghese Saraiva : La terza giornata di gare dei Campionati del Mondo di Judo di Baku (Azerbaigian) è cominciata con la bruciante eliminazione di Fabio Basile al primo turno nella categoria -73 kg. L’azzurro, campione olimpico a Rio nei -66 kg, non è mai entrato veramente nel vivo della contesa e si è limitato ad una strenua difesa che però non ha portato i risultati sperati. Il portoghese Nuno Saraiva, 75° nel ranking mondiale, è partito in sordina ma col ...

Judo - Fabio Basile : “Voglio essere il più forte di sempre - punto all’oro ai Mondiali. Lascio l’Esercito e vado al Grande Fratello” : Fabio Basile sarà la punta di diamante dell’Italia ai Mondiali 2018 di Judo che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il Campione Olimpico dei 66 kg sarà protagonista nella nuova categoria di peso (73 kg) e va a caccia di un risultato di prestigio al termine di un’estate davvero tormentata in cui ha scelto di abbandonare l’Esercito e di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip. Il 23enne ora è però ...

Fabio Basile : età - altezza e peso. Chi è il campione di judo : Sportivo italiano, campione olimpico di judo a Rio De Janeiro nel 2016, nella categoria 66 kg, Fabio Basile è diventato un volto noto della televisione italiana grazie alla sua partecipazione al programma ‘’Ballando con le stelle’’ condotto da Milly Carlucci. Terzo ai campionati europei 2016 tenutisi a Kazan’, ha fatto parte della spedizione italiana ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nella categoria 66 kg. Giunto in finale con ...

Judo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Odette Giuffrida e Fabio Basile le punte per interrompere un lungo digiuno. Ma non le uniche… : Due punte, tre outsider e quattro potenziali sorprese per l’Italia che si appresta a volare in direzione Baku, in Azerbaijan, dove tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre si disputeranno i Mondiali 2018 di Judo. Il team azzurro si affida a nove elementi di grande spessore tecnico per provare a conquistare le medaglie iridate e incamerare un buon bottino di punti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Le eccellenti prestazioni ...