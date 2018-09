FA | ok del Consiglio | Khan più vicino all’acquisto di Wembley

Il consiglio della Football Association ha votato a favore della vendita di Wembley : Il consiglio di amministrazione della Football Association — la federazione calcistica inglese — ha votato all’unanimità a favore della vendita dello stadio nazionale di Wembley al miliardario pakistano Shahid Khan. Perché la vendita abbia effettivamente luogo, la Football Association dovrà ora sottoporre The post Il consiglio della Football Association ha votato a favore della vendita di Wembley appeared first on Il Post.

Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura : Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della Magistratura presieduto dal presidente della Repubblica. Ermini ha ricevuto 13 voti provenienti delle correnti di magistrati di centro e di destra, The post Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura appeared first on Il Post.

Il giorno del Def : vertice sulla manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...

Consiglio Comunale complesso - slitta l'apertura del polo scolastico - Saia al sindaco : dimettiti : Disillusione da parte dei cittadini alla politica e' stato il suo grido d'allarme e ipotizzava, cripticamente, forme alternative, legittime alla politica, probabilmente facendo riferimento ai ...

Milano - il presidente del Consiglio regionale celebra la giornata europea delle lingue. Il risultato? Giudicate voi : Calre (Council of european Regional Legislative Assemblies) ha celebrato mercoledì 26 settembre la giornata europea delle lingue. I presidenti delle 75 assemblee regionali rappresentate hanno registrato un messaggio a tema in una lingua straniera. Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale della Lombardia, ha scelto di comunicare il suo messaggio in inglese. L’esito? Giudicate voi. L'articolo Milano, il presidente del consiglio ...

Teramo - consiglio comunale : l'odg del 2 ottobre : La seduta si svolgerà nell'Auditorium del Parco della Scienza. Questi gli argomenti all'Ordine del Giorno 2 ottobre: 1. Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 10/08/2018 avente ad oggetto III ...

Teramo - Consiglio comunale : bilancio e gioco d'azzardo all'ordine del giorno : La seduta si svolgerà nell'Auditorium del Parco della Scienza. Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 1. Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 10/08/2018 avente ad oggetto III variazione di ...

Report del Consiglio grande e generale del 24 settembre - Seduta pomeridiana : Non c'è dubbio che il disordine legislativo è negativo per attirare economia. La norma è sbagliata. E non è la prima volta che interveniamo. Massimo Andrea Ugolini , Pdcs, : La norma non è per nulla ...

Le Marche fuori dalle Marche : seduta aperta del Consiglio regionale dedicata ai marchigiani nel mondo : ... a costruire strategie per offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani, e significa promuovere valori di solidarietà e speranza, non la politica della paura, ma della tolleranza e della fiducia ...

Liliane Maury-Pasquier difende valori del Consiglio d'Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Viterbo - il 27 settembre la prossima seduta del Consiglio Comunale : 12, Mozione presentata dal consigliere Chiara Frontini avente per oggetto: ' Tutela degli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche negli spettacoli e nei circhi equestri'. 13, Mozione ...

Il Consiglio nazionale delle ricerche partecipa alla “Notte dei ricercatori” : ecco tutti gli eventi in programma : Il Consiglio nazionale delle ricerche, anche quest’anno, non manca all’appuntamento della Notte dei ricercatori, per sensibilizzare la collettività alla scienza e alle sue ricadute nella società. Indetta dalla Unione Europea, la manifestazione avrà luogo il 28 settembre in molte sedi della rete scientifica dell’Ente. Tante le attività organizzate sia nell’ambito di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea – Meet, Society, ...

I motivi del no del Consiglio di Stato all’ ammissione con riserva dei non abilitati al concorso riservato : Il Consiglio di Stato, con la discussione delle cautelari di ieri, ha scritto un nuovo capitolo sulla vicenda dell’ammissione al concorso riservato agli abilitati. La data del 20 Settembre rappresenta adesso uno spartiacque tra chi ha ottenuto l’ammissione con riserva al concorso riservato e chi invece si è visto rimandare la decisione alla sentenza del merito del Tar che non potrà arrivare prima del pronunciamento della Consulta. Il ...

Il lapsus di Salvini dal palco : “Da presidente del Consiglio in carica…”. E Mentana stupito lo corregge : “Cosa?” : lapsus per il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dal palco di Atreju, intervistato da Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 gli chiede conto di come coniugare il rinnovato accordo con Forza Italia e Silvio Berlusconi e il “patto” di governo col M5s. E il ministro dell’Interno risponde: “Ma hai mai sentito un presidente del Consiglio in carica che dice che il governo cade dopo due settimane?”. L'articolo ...