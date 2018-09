F1 | Red Bull verso una pesante penalità a Sochi | brutte notizie per Verstappen e Ricciardo

F1 - Red Bull verso penalizzazione in griglia di partenza a Sochi : TORINO - La Red Bull sembra essere destinata a partire penalizzata sulla griglia di partenza a Sochi. Questo perché la scuderia, nel prossimo gran premio, ha deciso di montare sulle vetture di Daniel ...

F1 - la Red Bull a Sochi vuole tornare alla vecchia power unit : ROMA - La Red Bull finora è stata l'unica squadra con motore Renault a provare la Spec C. Ma nonostante con la nuova power unit Max Verstappen sia arrivato secondo a Singapore, in Russia il team ...

Polignano a Mare : regina mondiale dei tuffi 2018 con Red Bull Cliff Diving : È stata una stagione difficile per me che mi ha ricordato quanto sia impegnativo questo sport. Conquistare il settimo titolo mondiale è un risultato inatteso che mi rende ancora più orgoglioso!». L' ...

I tuffi Red Bull da altezze impossibili sono tornati a far sognare Polignano : Il Mondiale delle World Series di cliff diving, i tuffi dalle grandi altezze, è finito. A Polignano a Mare, Bari, domenica 23 settembre Gary Hunt ha vinto il finale di stagione 2018 e conquistato il ...

Red Bull Cliff Diving – Spettacolo a Polignano a Mare : trionfano Gary Hunt e Rihanna Iffland - applausi per De Rose [GALLERY] : Grande Spettacolo a Polignano a Mare per la finale della World Series del Red Bull Cliff Diving: trionfano Gary Hunt e Rihanna Iffland, applausi a scena aperta per l’azzurro De Rose Due trofei sollevati al cielo e 70.000 entusiasti ad acclaMare i nuovi Campioni del Mondo, Gary Hunt e Rhiannan Iffland: si chiude così la 10° edizione della Red Bull Cliff Diving World Series, andata in scena a Polignano a Mare, che si conferma ancora ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Polignano a Mare) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018 info streaming video e tv della prova di Polignano a Mare. In Italia l’ultima tappa del circuito dei Tuffi dalle grandi altezze, oggi 23 settembre(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 05:48:00 GMT)

New York Red Bulls - scarpini personalizzati per supportare la lotta al cancro ai bambini : FOTOGALLERY : Bellissima iniziativa benefica dei giocatori dei New York Red Bulls che indosseranno degli scarpini personalizzati durante il prepartita del match casalingo di MLS, in programma sabato contro il ...

Risultati Europa League/ Classifica gironi : Lazio e Milan soffrono ma vincono - al Salisburgo il derby Red Bull : Risultati Europa League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della prima giornata. Lazio vittoriosa con fatica, il Milan delude ma vince comunque in Lussemburgo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:48:00 GMT)

Verstappen : “La Red Bull non ha mai voluto Alonso” : Una parolina buona non manca mai nel paddock della F1. Ultimo a puntare il dito Max Verstappen, che ha detto che la Red Bull non ha mai considerato di ingaggiare Alonso per il 2019. Parole che seguono i batti e ribatti tra i boss Red Bull e lo spagnolo, sul fatto che lo volessero nell’abitacolo […] L'articolo Verstappen: “La Red Bull non ha mai voluto Alonso” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - Verstappen svela le strategia della Red Bull : “Alonso? Mai stato un opzione - lo so per certo” : Il pilota olandese ha confermato come Alonso non sia mai stato sul taccuino dei vertici della Red Bull per il dopo Ricciardo Nella prossima stagione Max Verstappen condividerà il box con Pierre Gasly, promosso in Red Bull dopo la partenza di Ricciardo con destinazione Renault. Photo4 / LaPresse Una coppia giovane su cui Marko ed Horner puntano e non poco per risalire la china nel 2019, quando le monoposto di Milton Keynes saranno spinte ...

Risultati Europa League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : lo storico "derby" della Red Bull : Risultati Europa League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della prima giornata. Lazio e Milan fanno il loro esordio nel torneo, in campo anche Chelsea e Arsenal(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Europa League - Lipsia-Salisburgo : le due società fanno riferimento alla Red Bull - ma per l’Uefa è tutto ok : 1/7 AFP/LaPresse ...

Acer e Red Bull Media House hanno annunciato il rinnovo della collaborazione per la produzione di contenuti eSport : Acer e Red Bull Media House hanno annunciato oggi di aver stretto un nuovo accordo di partnership per la produzione di contenuti. Dopo aver lavorato insieme con successo per oltre 12 mesi, le due società continueranno a raccontare le storie più eclatanti e interessanti dal mondo gaming ed eSport, sempre in continua e rapida espansione.La collaborazione è iniziata a maggio dell'anno scorso con l'obiettivo condiviso di fornire agli appassionati di ...

Red Bull Cliff Diving World Series – A Roma uno spettacolo mozzafiato : un tuffo bello come un film : Il viaggio di Alessandro De Rose e Rhiannan Iffland verso la perla pugliese parte dalla Città Eterna, per un tuffo bello come un film. Nel week end l’ultimo atto della World Series in diretta su Rai Sport, Red Bull Tv e in streaming La maestosa Cupola di San Pietro sullo sfondo, Castel Sant’Angelo e i dieci Angeli del Bernini tutt’intorno: l’atmosfera è sospesa, Roma trattiene il fiato davanti ad un’impresa destinata a scrivere la storia ...