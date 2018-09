F1 | Ericsson deluso dalla firma di Raikkonen | “venirlo a sapere è stata una brutta

sportfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Nel corso della conferenza stampa alla viglia del week-end di Sochi, Marcusha parlato dell’ingaggio die Giovinazzi da parte della Sauber L’anno prossimo Marcussarà il terzo pilota della Sauber-Alfa Romeo, un ruolo ritagliatogli dal team svizzero dopo l’ingaggio die Giovinazzi. Photo4/LaPresse Una notizia non proprio positiva per lo svedese, apparso alquanto amareggiato nel corso della conferenza stampa della vigilia del week-end di Sochi:“apprendere delladiunnotizia, ma nonostante questo ci speravo ancora. Tuttavia, nel weekend ho ricevuto l’informazione che Giovinazzi si era accordato per correre con l’altra vettura. Io e il mio manager ci siamo guardati intorno per un attimo, ma alla fine abbiamo deciso di restare con la Sauber e mantenere il rapporto con il team che ...