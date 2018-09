Eurozona | frena la fiducia dei consumatori a settembre

Superindice Ocse - Italia frena più della media Eurozona : Inserisce la retromarcia il Superindice Ocse , Composite leading indicators,, che offre uno sguardo sul futuro andamento dell'economia globale: a luglio il dato è diminuito dello 0,11% rispetto al mese precedente e dello 0,53% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In Italia gli effetti su base mensile sono stati i più ...

Eurozona : pmi stabile - frena in Italia : 11.38 L'indice pmi manifatturiero dell'Eurozona resta a 55,1 punti a luglio, lo stesso livello del dato preliminare e contro i 54,9 punti di luglio. In Italia il pmi tocca il minimo da ottobre a 51,5 punti, contro i 53,5 di giugno. L'indice, calcolato da Markit, sopra la soglia dei 50 punti indica un'espansione dell'economia, sotto questo livello una contrazione. In Germania l'indice avanza dai 55,9 di giugno a 56,9,in Francia da 52,5 a 53,2 ...