Europeisti ma non euroingenui. La ricetta dei macroniani per “risvegliare l’Europa” : Parigi. I simboli, si sa, sono importanti nella Macronia. Per questo la République en marche (Lrem) ha scelto la data del 26 settembre per annunciare i risultati della Grande Marche pour l’Europe, la maxi mobilitazione dei marcheurs andati a incontrare i francesi, la scorsa primavera, per chiedere c

Trentenni ed Europeisti - 'la propaganda della Lega non ci fa paura' : nasce Volt : Eppure l'esperienza mostra che a Volta questa "inesperienza" politica non abbia dato sempre buoni risultati. Non ha paura che persone comuni che si approcciano alla politica non si ritrovi in ...

Il ministro Savona a Proxima : 'Criticare l'Europa non significa essere anti Europeisti' : ...e disuguaglianze che a loro volta inducono disaffezione e malcontento fra i cittadini di quella che comunque rimane " vale la pena ricordarlo " l'area più prospera e socialmente evoluta del mondo. È ...