Europei di calcio 2024 | Germania paese ospite Bocciata la Turchia

Gli Europei di calcio del 2024 si giocheranno in Germania : La UEFA ha assegnato l'organizzazione del torneo alla federazione tedesca, la cui candidatura ha battuto quella della Turchia

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : Spagna troppo forte - sfuma il sogno dell'Italia di entrare nella storia : sfuma il sogno dell'Italia di qualificarsi per gli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. Nell'ultima partita del gruppo 1 del Main Round di qualificazione al primo storico torneo continentale di futsal dedicato alle donne, le azzurre hanno ceduto nettamente al cospetto della Spagna, che davanti al pubblico di casa di Leganes ha prevalso con un netto 6-0 senza lasciare scampo alle ragazze allenate dal ct Salvatore. A fare la ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Europei 2019 : l'Italia sale sull'ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l'impresa con la Spagna : E' ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali "rosa" di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia. Ad attendere le ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : l'Italia completa il set con la Polonia - doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre : Italia travolgente all'esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l'Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Calciomercato da record : i club Europei hanno speso 4 - 5 miliardi : Un giro d’affari monstre. Il Calciomercato è un’industria nell’industria del calcio, dove girano milioni e miliardi. Basta guardare quanti soldi movimentano i primi cinque campionati europei per capire la portata di un business che sfama migliaia di addetti ai lavori e fa sognare ogni estate una miriade di tifosi (e vendere i giornali). Per la stagione 2018/19 Premier League, Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga hanno speso 4,5 miliardi di ...

Calciomercato Juventus - occhi su Trincao : Europei Under 19 da grande protagonista : Calciomercato Juventus – Nella giornata di oggi si è disputata la finale degli Europei Under 19, sconfitta per l’Italia contro il Portogallo ed un grande protagonista è stato l’attaccante Francisco Trincao. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus nelle ultime ore si è dimostrata fortemente interessata al calciatore, Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare, già in settimana, una prima ...

Calcio - Europei Under 19 : Italia sconfitta in una finale dalle emozioni forti - il Portogallo vince 3-4 ed è campione : L’Italia perde ai tempi supplementari un’incredibile finale degli Europei Under 19. Il Portogallo vince per 3-4, con doppietta di Joao Filipe e reti di Trincao e Pedro Correia, mentre per l’Italia non basta la doppietta (in due minuti) di Kean e la rete di Scamacca. Per il Portogallo è il primo titolo a livello Under 19, mentre gli azzurrini perdono la seconda finale europea consecutiva. L’incontro si è giocato sotto le ...

Calcio - Italia-Portogallo - Finale Europei Under 19 : orario d’inizio e come vederla in tv : Siamo al giorno della Finale dei Campionati Europei Under 19. L’Italia la gioca per la seconda volta nelle ultime tre edizioni; se nel 2016 l’avversaria era stata la Francia di un Kylian Mbappé che già mandava segnali importanti, questa volta gli azzurrini si troveranno di fronte il Portogallo. Si tratta di una sfida non inedita, perché le due nazionali si sono già affrontate nel primo girone. In quell’occasione ha vinto ...

Europei di calcio Under 19 - domani la finale Italia-Portogallo : La Nazionale italiana Under 19 si gioca un’importantissima partita domani contro il Portogallo, ecco le dichiarazioni del ct e del capitano azzurro domani finale dei campionati Europei Under 19 tra Italia e Portogallo che scenderanno in campo domani a Seinajoki (ore 18.30, diretta Rai 2. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, qualificandosi tra le prime quattro, hanno già conquistato un primo obiettivo, quello della qualificazione al ...

Calcio - Europei Under19 2018 : c’è il Portogallo tra gli azzurrini e la coppa! Finale di lusso - Kean sfida Trincao : Tingere d’azzurro il cielo finlandese. C’è la coppa in palio nel match tra Italia e Portogallo, Finale degli Europei Under19 2018 di Calcio, che andrà in scena domani, domenica 29 luglio, all’OmaSP Stadion di Seinajoki. Il teatro dei sogni vedrà i ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato giocarsi un’occasione d’oro per volare in orbita e rinverdire i fasti del 2003, quando gli azzurrini sollevarono al cielo il trofeo ...

L'Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei : La Nazionale maschile di calcio under 19 parteciperà alla finale degli Europei di categoria, in corso in questi giorni in Finlandia. Giovedì sera ha battuto 2-0 la Francia in semifinale, con gol di Christian Capone (di proprietà dell'Atalanta) e Moise

Calcio - Europei Under 19 : CHE AZZURRINI! L’Italia batte la Francia e vola in finale! : Due anni fa era stata la finale, e l’Italia aveva subito un cocente 4-0. Quest’anno è una semifinale, e a gioire sono gli azzurri, che tornano in finale agli Europei Under 19 battendo la Francia per 2-0 con un uno-due firmato da Christian Capone e da Moise Kean rispettivamente al 27° e al 30° minuto. I ragazzi allenati da Paolo Nicolato sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni capitate loro, neutralizzando spesso e volentieri ...