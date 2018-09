Europei 2024 | sarà la Germania il paese ospitante | battuta la candidatura turca

Europei 2024 : il torneo si giocherà in Germania : Europei 2024 – Dopo l’Europeo itinerante, che toccherà anche Roma, del 2020, il torneo del 2024 tornerà ad essere organizzato e disputato in una sola nazione: la Germania. Ai tedeschi il compito di allestire la competizione che si disputerà tra 6 anni. Il Presidente della Uefa Ceferin ha svelato pochi minuti fa il nome della […] L'articolo Europei 2024: il torneo si giocherà in Germania proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Uefa : gli Europei 2024 si disputeranno in Germania : L’Uefa ha ufficializzato che sarà la Germania a ospitare gli Europei del 2024. I tedeschi hanno battuto la concorrenza delle Turchia, in lizza per ospitare la competizione europea per Nazionali. La decisione è stata assunta dall’Uefa dopo la votazione di 17 membri su 19 del Comitato Esecutivo. La Germania, quindi, accoglierà una grande manifestazione calcistica per la quarta volta, dopo i Mondiali 1974 e 2006 e gli Europei ...

