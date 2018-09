Europa | è l' ora della post crescita

Calendario Europa League - prossima giornata : date - programma - orari e tv. Su che canale vedere Milan e Lazio : Ci siamo quasi: il cammino dell’Europa League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo il primo assaggio settembrino: giovedì 4 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Ad aprire le danze sarà alle ore 18.55 il Milan, che giocherà in casa contro i greci dell’Olympiacos, mentre alle ore 21.00 invece toccherà alla Lazio, che andrà a far visita ai tedeschi dell’Eintracht ...

Ora l'Europa striglia Ryanair sui contratti : "Rispetti le regole" : La Commissione europea cerca di mettere in riga Ryanair, sollecitandola a rispettare le regole del lavoro in vigore nell'Unione. Da quando, nel dicembre 2017, la compagnia low cost irlandese ha ...

Il Partito islamico sfida l’Europa : “Nel 2030 saremo maggioranza” : Il Partito islamico sfida l’Europa: “Nel 2030 saremo maggioranza” “Oggi – spiega all’agenzia Adnkronos – il 33% della popolazione è di religione islamica. Su 1,2 milioni di abitanti, ci sono circa 400mila musulmani. Nel giro di 12 anni, nel 2030 saremo in tutto 1,3-1,4 milioni e noi saremo la maggioranza”. La capitale belga, che è anche la principale sede delle istituzioni dell’Unione ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : sorteggiati i gironi. Le avversarie del Setterosa. Programma - orari e tv : Assieme ai gironi dell’Europa Cup 2019 maschile, sono stati sorteggiati anche quelli della sua controparte femminile. Così come il torneo maschile, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un inizio di percorso verso Tokyo 2020, dal momento che il percorso è lo stesso: in quattro si qualificano per la World League, dove la prima staccherà il pass olimpico. La struttura dell’Europa Cup femminile è un po’ diversa da quella ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari si carica l’Europa sulle spalle - ora va caccia di un magico tris : Tornare da leader, 6 anni dopo. Francesco Molinari si appresta a prendere in pugno l’Europa in occasione della Ryder Cup 2018, che avrà luogo tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul Le Golf National, in un sobborgo a due passi da Parigi. Una scalata strepitosa da parte di un atleta che ha vissuto l’inferno e il ritorno nell’empireo dei grandi, in maniera ancor più entusiasmante rispetto agli anni scorsi, quando riuscì ad ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : sorteggiati i gironi. Le avversarie del Settebello. Programma - orari e tv : Sono stati sorteggiati, a Losanna, i gironi della prima fase dell’Europa Cup organizzata dalla LEN. Il torneo assume particolare importanza, perché metterà in palio quattro posti per le finals della World League, quest’anno valide per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cui accederà la prima classificata. Il Settebello è stato sorteggiato assieme a Francia e Montenegro, ed esordirà il 23 ottobre proprio nel Paese ...

Il Partito islamico sfida l'Europa : "Nel 2030 saremo maggioranza" : "Bruxelles, la capitale dell'Unione Europea, nel 2030 sarà a maggioranza musulmana". La previsione è di Redouane Ahrouch, fondatore del Parti Islam, un piccolo Partito islamista che, in vista delle amministrative del prossimo ottobre, sta facendo molto rumore in Belgio. "Oggi - spiega all'agenzia Adnkronos - il 33% della popolazione è di religione islamica. Su 1,2 milioni di abitanti, ci sono circa 400mila musulmani. Nel giro di 12 anni, nel ...

Aquarius - Francia : "No migranti a Marsiglia"/ Ultime notizie - "Italia in Europa? Allora rispetti regole" : Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 migranti: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"

Laver Cup – Djokovic ko contro Anderson - Resto del Mondo in rimonta : ora l’Europa trema : Djokovic non aiuta l’Europa, clamorosa rimonta del Resto del Mondo in Laver Cup: determinanti anche i risultati dei doppi La seconda giornata di Laver Cup si è conclusa sul punteggio di 7-5 a favore dei tennisti europei. Dopo il predominio dell’Europa sul Resto del Mondo, consacratosi sul punteggio di 7-1, la rimonta dei campioni extra europei è stata mirabolante. A contribuire a ciò anche la sconfitta nella notte di Novak ...

L’Europarlamentare Eleonora Forenza ha raccontato di essere stata aggredita a Bari da membri di CasaPound : L’europarlamentare Eleonora Forenza ha raccontato di essere stata aggredita a Bari da membri di CasaPound, il principale partito neofascista italiano. Forenza ha raccontato che l’aggressione è avvenuta dopo una manifestazione organizzata in città contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Forenza The post L’europarlamentare Eleonora Forenza ha raccontato di essere stata aggredita a Bari da membri di CasaPound ...

SCENARI/ Il nuovo "missile balistico" della Cina che l'Europa ignora : L'espansione geopolitica avviene attraverso grandi investimenti intercontinentali, come la Nuova Via della Seta. E richiede un'attenta politica estera da parte dell'Italia. AUGUSTO LODOLINI

L'Italia è ancora prima in Europa per evasione dell'Iva : sottratti all'Erario 36 miliardi di euro : Tanto quanto una manovra di quasi 36 miliardi. E' il valore dell'evasione dell'Iva in Italia nel 2016, il più alto in assoluto nei 28 e il terzo divario maggiore tra gettito previsto ed effettivamente riscosso, al 25,9%. Solo Romania e Grecia 'frodano' di più sull'Iva, con un 'buco' rispettivamente del 35,8% e del 29,2%. E' la fotografia scattata dall'ultimo rapporto annuale della Commissione Ue, e che conferma il trend delL'Italia ...

Iva - Italia ancora prima in Europa per evasione. Un buco da quasi 36 miliardi : Lo evidenzia il rapporto della Commissione Ue sul 2016. Belpaese terzo invece per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso, meglio solo di Romania e Grecia

Melanoma : l’Europa approva la combinazione encorafenib e binimetinib in pazienti con mutazione del gene BRAF : La Commissione Europea (EC) ha approvato la commercializzazione di encorafenib e binimetinib in combinazione per il trattamento di pazienti adulti con Melanoma inoperabile o metastatico con mutazione BRAFV600 determinata con test validato.1,2 La decisione della Commissione Europea sarà valida per tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea e per Liechtenstein, Islanda e Norvegia. “Siamo molto lieti di annunciare che i pazienti europei con ...