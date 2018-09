Euro 2024 | Germania scelta come paese ospitante | battuta la Turchia

Europei 2024 in Germania - battuta la Turchia : Europei 2024 alla Germania ROMA L'Uefa ha deciso di assegnare l'organizzazione degli Europei 2024 alla Germania , che è stata preferita all'unica altra candidata, la Turchia. Dopo l'edizione del 1988, ...

Europei 2024 - sarà la Germania il paese ospitante : battuta la candidatura turca : sarà la Germania a ospitare gli Europei di calcio del 2024. Ad annunciare la decisione il presidente Uefa, Aleksander Ceferin. Il paese di Angela Merkel, che ha vinto la concorrenza della Turchia, ospiterà le 51 partite del torneo in dieci stadi, tra cui l’Allianz Arena di Monaco e l’Olympiastadion di Berlino, per una capienza totale di 2,78 milioni di persone. L’ultima grande competizione calcistica organizzata dai tedeschi è stata il Mondiale ...

