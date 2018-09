Eubiochef | un contest per promuovere una cucina salutare

voceapuana

: Sono strafelice, con questa ricetta sono in semifinale al contest #eubiochef per uno stile di vita più sana a tavol… - minaelericette : Sono strafelice, con questa ricetta sono in semifinale al contest #eubiochef per uno stile di vita più sana a tavol… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) "Utilizzare prodotti freschi del nostro territorio è un modo - afferma Stefano Ciuoffo , assessore regionale al turismo e commercio - non solo per sviluppare l'economia locale, ma anche per tutelare ...