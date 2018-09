Ermini eletto vicepresidente del Csm | toghe si spaccano sul candidato renziano

David Ermini eletto alla guida del CSM. Di Maio e Bonafede : Incredibile. Sistema lotta contro di noi : Dal governo durissima reazione alla scelta del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd e' appena stato eletto . Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'e' l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. E' incredibile", scrive su Facebook il vicepremier DI Maio -- David Ermini , 59 ...

