Eredita 19 milioni da una zia | ma muore per strada da senzatetto senza averlo mai saputo

Eredita 19 milioni di dollari - ma muore da senzatetto senza averlo mai saputo : A volte il destino può riservare sorprese veramente inaspettate. A finire sotto i colpi di una sorte crudele è stato Timothy Grey, sessantenne clochard statunitense, morto nel 2013 per la strada a causa dell'ipotermia, ma che avrebbe potuto Ereditare 19 milioni di dollari.Il suo caso è stato raccontato daNBC News che ha anche ricostruito la sua storia familiare. Grey infatti era un lontano discendente di Huguette Clark, nota ...

Aretha Franklin non ha lasciato testamento / Eredità di 80 milioni di dollari : "Sarà divisa tra i 4 figli" : Aretha Franklin non ha lasciato testamento. La sua Eredità, stimata per circa 80 milioni di dollari, sarà equamente divisa tra i sui quattro figli(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 21:55:00 GMT)

Ex sindaco muore - lascia 2 - 5 milioni al Comune : referendum in paese per come usare l'eredità : Un tesoro di sindaco. Anzi, ex. Visto che ora che è morto si è saputo che ha lasciato in eredità 2,5 milioni di euro ai suoi concittadini, rimasti sulla terra. Tanti soldi per un piccolo centro, alle ...

Ex sindaco lascia in eredità 2 - 5 milioni : referendum per deciderne uso - : I cittadini del paese di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo, saranno chiamati a decidere sul futuro del denaro lasciato al comune dall'ex primo cittadino Carlo Nicoli