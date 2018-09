Equità fiscale e crescita economica sostenibile |  il dibattito a Roma Diretta

Pace fiscale - era per gli “ostaggi di Equitalia con cartelle sotto 100mila euro”. Ora la Lega sogna condono come nel 2002 : In principio doveva essere un intervento per soccorrere “milioni di cittadini ostaggio di Equitalia che hanno una cartella sotto i 100mila euro“. Ora all’orizzonte c’è una “Pace fiscale più ampia possibile come misura una tantum che chiuda tutte le liti pendenti per le cartelle, il contenzioso tributario e le multe” e con “un tetto non superiore al milione di euro“. E’ la parabola che in otto ...