Epidemia di colera in Niger | il bilancio sale a 67 morti

Epidemia di colera in Niger : l’Italia consegna kit sanitari e per la depurazione : Kit per l’assistenza sanitaria e attrezzature di depurazione delle acque sono stati consegnati dall’Italia al ministero della Salute del Niger, nell’ambito delle iniziative della cooperazione italiana a sostegno della sanità del Paese dell’Africa occidentale colpito da un’Epidemia di colera che ha già provocato 57 morti. Le regioni più colpite sono quelle di Maradi, Zinder Tahoua e Dosso. Negli ultimi mesi sono ...

Epidemia di colera in Nigeria : almeno 97 morti : Un’Epidemia di colera è in atto nel nordest della Nigeria: al momento si registrano 3.126 contagi e 97 vittime, secondo quanto reso noto dall’Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, secondo cui oltre 500 persone sono morte da inizio anno nella regione del Lago Ciad. Gli Stati Nigeriani maggiormente colpiti sono quelli di Borno e Yobe. L'articolo Epidemia di colera in Nigeria: almeno 97 morti sembra essere il primo su ...

Colera : Epidemia in Zimbabwe - 28 morti : Il Ministero della Salute dello Zimbabwe ha reso noto che si è aggravato il bilancio dell’epidemia di Colera che ha colpito il Paese: al momento le vittime sono 28. Il Ministro della Salute, Obadiah Moyo, ha dichiarato al settimanale “Sunday Mail” che le autorità sanitarie hanno avviato l’utilizzo di nuovi farmaci antibiotici per contrastare l’epidemia. L'articolo Colera: epidemia in Zimbabwe, 28 morti sembra essere ...

Epidemia di colera in Zimbabwe : il governo dichiara lo stato d’emergenza ad Harare : dichiarato lo stato d’emergenza in Zimbabwe nella capitale Harare a causa dell’Epidemia di colera che ha provocato la morte di 20 persone il contagio di oltre 2mila: lo ha reso noto oggi il Ministro della Salute nel corso di una conferenza stampa. E’ stato imposto il divieto di vendita di carne e pesce nelle periferie colpite. Si tratta della peggiore Epidemia di colera registrata in Zimbabwe dal 2008, quando persero la vita ...

Colera : le autorità annunciano la fine dell’Epidemia in Algeria : Le autorità sanitarie dell’Algeria hanno annunciato la fine dell’epidemia di Colera: nelle ultime settimane si sono registrati almeno 2 morti e 74 casi. “La fonte principale di questa epidemia e’ stata localizzata e nessun caso sospetto e’ stato censito negli ultimi giorni“, hanno spiegato le autorita’ algerine. E’ cessato il pericolo, ma il meccanismo preventivo verra’ mantenuto “fino ...